Was gibt es bei den Weiherspielen zu sehen? 

Weiherspiele im Herzen Markt Schwabens: Programm für Jung und Alt

Weiherspiele: Volle Ränge und eine tolle Atmosphäre © Theaterverein Markt Schwaben e.V.

Die Weiherspiele Markt Schwaben: Sommerliches Freilichttheater am idyllischen Kirchweiher vom 30. Juni bis 29. Juli östlich von München. Kindertheater, Kinoabend und Singspiel für Jung und Alt.

Wer durch die Innenstadt Markt Schwabens, der 15.000-Einwohner-Gemeinde östlich von München, spaziert, wird an einem bestimmten Platz nicht achtlos vorübergehen können: dem örtlichen Kirchweiher. In unmittelbarer Nähe der Kirche St. Margaret und des Maibaums liegt das Gewässer, idyllisch von großen Bäumen umrankt. Was sofort auffällt: die vielen Steinstufen auf dem abschüssigen Gelände vor dem Weiher. Nicht ohne Grund erinnert das ganze Areal an ein Amphitheater.

Die Weiherspiele Markt Schwaben: Kulturelles Highlight im Münchner Osten

Seit nun schon 39 Jahren finden hier regelmäßig in den Sommermonaten Freilichttheater-Vorführungen statt: die Weiherspiele Markt Schwaben. Was als vermeintlich verrückte Idee einiger weniger Theaterbegeisterter um Gründer Josef Schmid begann, hat sich bis heute zu einer der größten kulturellen Veranstaltungen im Münchner Osten entwickelt. Kein Wunder, denn an lauen Sommerabenden locken von Mal zu Mal zauberhaft gestaltete Seebühnen, wunderschön bemalte Kulissen, mitreißende Musik und unterhaltsame Geschichten an den einzigartigen Spielort.

Ein neues Team übernimmt die Weiherspiele Markt Schwaben

Veranstalter der Weiherspiele ist der Theaterverein Markt Schwaben. Nachdem sich der Gründer der Weiherspiele und langjährige Vorstand Josef Schmid 2017 aus der aktiven Vereinsarbeit zurückgezogen hatte, musste der Verein einen grundlegenden Führungs- und Generationenwechsel zu vollziehen. Seit 2018 finden die Weiherspiele nun unter der künstlerischen Leitung von Ferdinand Maurer statt, der die Theaterstücke eigens für die Weiherbühne adaptiert und mit seiner Regiearbeit gekonnt in Szene setzt.

Die Rolle des Vereinsvorstands sowie die Gesamtprojektleitung übernahm bis 2022 Franz Stetter, der diese Aufgabe nun an den neuen Vorstand Michael Siegert übergeben hat. Auch Siegert ist kein Neuling am Kirchweiher. Seit 2018 entwirft er die aufwändigen Bühnenbilder und stand mit Maurer und Stetter gemeinsam auf der Bühne. Die Regie des Kindertheaters übernimmt Christa Hermannsgabner.

Michael Siegert und Ferdinand Maurer. © Theaterverein Markt Schwaben e.V.



4 Fragen an ...



… Michael Siegert (Gesamtprojektleitung) und Ferdinand Maurer (Regie)

Wie stehen die Vorbereitungen auf die diesjährigen Weiherspiele?

Siegert: Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Die Bühnen sind im Wasser, der Aufbau der Kulissen ist in vollem Gange und wir proben mehrfach wöchentlich.

Worauf freuen Sie sich dieses Jahr am meisten?

Maurer: Natürlich, wie immer, auf unser Publikum, mit dem zusammen wir 15 laue Sommerabende mit einzigartigem Open-Air-Theater verbringen dürfen! Die „Nachwehen“ der Pandemie und einen Rückgang der Publikumszahlen im Kultursektor haben auch wir letztes Jahr zu spüren bekommen. Wir hoffen heuer wieder auf gut gefüllte Ränge.

Was ist dieses Jahr neu, was ist altbewährt?

Maurer: Die Kombination „Theater und Musik“ wollen wir beibehalten. Die witzige Story und die bekannten Lieder aus dem Singspiel von Ralph Benatzky bieten eine wunderbare Grundlage für unsere brandneue Inszenierung. Auch ein Kindertheater wird es dieses Jahr wieder geben.

Siegert: Neu im kulturellen Programm sind zwei kostenlose Open-Air-Kino-Abende mit einer großen Leinwand, auf der zwei hochkarätige Filme gezeigt werden. Zudem wollen wir unser gastronomisches Angebot etwas erweitern und exklusive Plätze in einem Strandkorb auf Bühnenniveau anbieten. Wir freuen uns auch sehr, dass wir dieses Jahr noch mehr lokale Partner in unsere Öffentlichkeitsarbeit einbinden können.

Was liegt Ihnen sonst noch am Herzen?

Siegert: Man kann unseren Helfern und Unterstützern, auch aus anderen örtlichen Vereinen, nicht oft genug danken. Sie sind für ein Großprojekt wie die Weiherspiele unverzichtbar. Die Eintrittspreise haben wir trotz gestiegener Ausgaben nicht erhöht, was ohne viele hunderte Stunden ehrenamtliche Arbeit nicht möglich wäre. Herzlichen Dank an alle!

Was gibt es bei den Weiherspielen zu sehen?

Weiherspiele: Im Weißen Rössl © Walter Daschner

Am Freitag, dem 30. Juni feiert das diesjährige Singspiel „Im Weißen Rössl“ Premiere. Bis zum 29. Juli wird jeweils donnerstags, freitags und samstags ab 20.30 Uhr gespielt. Vor Ort gibt es ein gastronomisches Angebot.

Im Rahmen der Open-Air-Spiele finden am 15. und 16. Juli auch Aufführungen Kindertheaters „Die Bremer Stadtmusikanten“ in der Fassung von F.K. Wächter statt. Ein Theaterhighlight von Kindern für Kinder.

Zudem wird das Programm der Weiherspiele in diesem Jahr am 24. und 25. Juli um zwei kostenlose Kinoabende unter freiem Himmel erweitert.

Kontakt

Theaterverein Markt Schwaben e.V.

Münterstr. 5

85570 Markt Schwaben

Tel.: 0 81 21/2 24 22

Web: www.theater-marktschwaben.de.

E-Mail: info@theater-marktschwaben.de