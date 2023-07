13 Jahre unschuldig im Gefängnis: Freispruch im Prozess um Münchner „Badewannen-Mord“

Manfred Genditzki war zuletzt mehrfach im Landgericht München II. Nun erfolgte dort der Freispruch. (Archivbild) © dpa

Manfred Genditzki ist frei. Nach 13 Jahren, die er unschuldig im Gefängnis saß, hat ihn das Landgericht München am Freitag freigesprochen.

München – Im Münchner Prozess um den sogenannten Badewannen-Mord von Rottach-Egern ist der angeklagte Manfred Genditzki am Freitag freigesprochen worden. Er hatte für die vermeintliche Tat rund 13 Jahre im Gefängnis gesessen und jahrelang für das Wiederaufnahmeverfahren gekämpft. Der Freispruch hatte sich bereits angedeutet, war aber dennoch mit großer Spannung erwartet worden.

„Jetzt ist es so weit. Sie haben den Tenor gehört, auf den Sie fast 14 Jahre lang gewartet haben“, sagte die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehrl am Freitag, 7. Juli. Es sei ein steiniger Weg für den Angeklagten gewesen, den er mit bewundernswerter Geduld gegangen sei. Die Staatskasse müsse ihn für die zu Unrecht verhängte Gefängnisstrafe entschädigen. Genditzki nahm das Urteil im Sall des Landgerichts München ruhig und gefasst auf, im Zuschauerraum gab es Tränen.

Zweifel an „Badewannen-Mord“: Verteidigung und Staatsanwaltschaft forderten Freispruch

Nicht nur die Verteidigung, auch die Staatsanwaltschaft hatte einen Freispruch gefordert, weil es nicht nur Zweifel daran gibt, dass Genditzki den Mord an einer alten Frau begangen hat, sondern auch daran, dass es überhaupt ein Verbrechen gab. Aus Sicht von Gutachtern, die in dem Prozess zu Wort kamen, ist ein Unfall der Seniorin möglich oder sogar wahrscheinlich. Bereits im ersten Prozess hatte es Zweifel gegeben, die aber nicht im Sinne des Angeklagten ausgelegt worden waren.

Genditzki, der in der Wohnanlage der Getöteten als Hausmeister tätig war, war 2010 vom Landgericht München II zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Schwurgerichts hatte der heute 63 Jahre alte Mann die Seniorin im Oktober 2008 in deren Wohnung im oberbayerischen Rottach-Egern nach einem Streit auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt.



Er hat die Vorwürfe stets bestritten – so auch in seinem letzten Wort im neuen Prozess:

Und: Ich möchte noch sagen, ich bin unschuldig. Das war’s.

Nach dem Freispruch stehen ihm Entschädigungszahlungen zu, die Kritiker für viel zu gering halten. Nach Angaben des Justizministeriums bekommt ein zu Unrecht Inhaftierter 75 Euro Entschädigung pro Haft-Tag. Das wären in Genditzkis Fall insgesamt 368.400 Euro für Jahre, in denen er seine Kinder nicht sah und die Geburt des Enkelkindes verpasste. Bis vor einigen Jahren lag der Satz sogar nur bei 25 Euro pro Tag.

Zusätzlich zur Entschädigung kann Genditzki noch materiellen Schaden geltend machen, beispielsweise wegen Verdienstausfalls. (dpa)