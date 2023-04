Auf zum Frühlingsfest: Ab Freitag geht‘s rund - und Leser gewinnen Gutscheine

Von: Regina Mittermeier

Das Kettenkarussell Bayern Tower ist einer der Höhepunkte auf dem Münchner Frühlingsfest. © Yannick Thedens

Am Freitag startet das Münchner Frühlingsfest auf der Theresienwiese. Die Schausteller stehen in den Startlöchern - und wir verlosen Hendl, Bier und Fahrten für unsere Leser.

München - Der Wind pfeift um die Ohren, die Beine fliegen schwerelos durch die Luft - und es scheint, als würde sich das eigene Hirn genauso schnell drehen wie das Kettenkarussell. Die Gäste in den Sitzen schreien - viele vor Glück, schließlich ist endlich wieder Frühlingsfest!

Frühlingsfest München dauert vom 21. April bis 7. Mai 2023

Am Freitag startet zum 57. Mal die kleine Wiesn - wie manche das Frühlingsfest auch nennen. Vom 21. April bis 7. Mai duftet es unter der Bavaria dann wieder nach gebrannten Mandeln und Zuckerwatte. Daneben blinken die Lichter der Fahrgeschäfte, und in den Zelten sprudelt das Bier in die Krüge, während die Hendl knusprig braten.

Stefan Felber (32) öffnet am Freitag auf dem Frühlingsfest München seinen Zuckerwatte-Stand. © Yannick Thedens

Im Hippodrom, das heuer 120-jähriges Bestehen feiert, ist die Maß mit 13,50 Euro heuer 70 Cent teurer als letztes Jahr. In der Festhalle Bayernland kostet sie 12,40 Euro, im Weißbiergarten 12,30 Euro - auch da ist der Bierpreis gestiegen. „Wegen der Inflation“, sagte Festhallen-Chef Peter Schöniger am Mittwoch beim Presserundgang.

Wir laden unsere Leser auf das Frühlingsfest in München ein

Wie gut, dass Leser mit unserer Zeitung aufs Frühlingsfest kommen. Wir verlosen nämlich Gutscheine fürs Hippodrom-Zelt und Marken zum Karussellfahren (siehe Info-Box).

Hendl, Bier & Fahrten zu gewinnen Insgesamt gibt es zehn Gutscheinpakete fürs Hippodrom zu gewinnen. Darin enthalten sind jeweils zwei Bier- und eine Hendl-Marke. Außerdem verlosen wir 40 Karussell-Pakete. Darin enthalten: jeweils sechs Marken für unterschiedliche Fahrgeschäfte. Wer gewinnen will, ruft bis Sonntag, 23. April (Mitternacht), an unter 01378/806637 (Stichwort: „Zelt oder „Karussell“) oder sendet eine SMS an 32223 („tz win“ und das Stichwort). Anrufer nennen bitte Name und Anschrift. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Unsere Redaktion wünscht viel Glück! Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz. Pro SMS fallen 49 Cent an (T-Mobile inkl. 0,12 Euro Transportkosten). Bitte bei jeder SMS Name und Adresse angeben..

Zugegeben, die schweren grauen Regenwolken über München laden zurzeit nicht unbedingt zum Rausgehen ein - abgesehen vom wahrscheinlich sonnigen Samstag übermorgen. Ein Besuch lohnt sich aber, sagte Yvonne Heckl, Organisatorische Leiterin des Frühlingsfests.

Freuen sich aufs Fest: Schausteller Robert Eckl, Wirt Peter Schöniger, Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner und Schausteller Peter Bausch. © Yannick Thedens

Weil im Weißbiergarten auf eine Bar verzichtet wird, ist jetzt mehr Platz auf den Wegen für Kinderwägen und Rollatoren. „Und im Prosecco-Stüberl gibt es einen neuen, großzügig überdachten Außenbereich“, sagte Peter Bausch, Chef der Münchner Schausteller.

Riesenflohmarkt, Oldtimer-Treffen und günstiger Kindernachmittag

Das Frühlingsfest markiert klassisch das Ende des Winters, so Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU). Und klassisch bleibt auch das beliebte Rahmenprogramm. Der Riesenflohmarkt des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) lädt am Samstag, 22. April, ab 7 Uhr zum Stöbern auf die Theresienwiese ein. Tags drauf rollen Oldtimer ab 10 Uhr über den Festplatz, bevor die Fahrzeuge bis 17 Uhr bestaunt werden können.

Familien sparen am 25. April und 2. Mai bei den vergünstigten Nachmittagen mit Kinderschminken. Und am 4. Mai lädt Wirtin Tina Krätz zur Seniorenbewirtung ins Hippodrom ein.

Und wie jedes Frühlingsfest endet auch das diesjährige mit einem großen Knall. Am letzten Freitag, 5. Mai, lassen Feuerwerksraketen den Himmel über der Bavaria leuchten. Dazu läuft passende Musik.