Tierquälerei mitten in München: Taubenküken „qualvoll verendet“ – Tat macht sprachlos

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Im Westend wurde eine Taube zu Tode gequält. Blaue Farbe hat ihr Gefieder verklebt – als Tierschützer das Jungtier fanden, war es bereits zu spät.

München - Tauben in München erfreuen sich keiner großen Beliebtheit. Während kleine Kinder sie zum Spaß jagen, versuchen Bahnhöfe und Geschäfte, sie mit Netzen und Spikes zu vertreiben. Laut Anouschka Doinet, der ersten Vorsitzenden des Vereins Stadttauben München e.V., sind das alles verschiedene Formen von Tierquälerei – wenn auch manchmal unbewusste. Ein besonders schwerer Fall hat sich jedoch kürzlich im Westend ereignet: Offenbar absichtlich wurde eine junge Taube am ganzen Körper mit blauer Farbe besprüht.

Das Tier verstarb daran, kurz nachdem Tierschützer es entdeckt hatten. Doinets Verein will Anzeige erstatten und sucht nach Zeugen, um den Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Taube stirbt durch giftige Farbe – hatte kaum eine Überlebenschance

„Das Taubenküken ist nach langem Todeskampf qualvoll gestorben“, teilt der Verein in seinem Zeugenaufruf, den er im Stadtteil ausgehängt hat, mit. Sowohl bei Tierquälerei als auch bei der Tötung von Stadttauben handle es sich um Straftaten. Bei der Menge an Farbe, die sich im Gefieder der Jungtaube verteilt hatte, habe das Tier kaum eine Überlebenschance gehabt, teilt Doinet auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Einerseits hätte das Tier durch die verklebten Federn nicht mehr fliegen können, und somit weder Futter gefunden, noch sich vor Feinden verstecken können. Andererseits musste es die giftigen Dämpfe der Farbe einatmen – „das ist für so einen kleinen Körper dann tödlich“, sagt die Vereinsvorsitzende.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Tierschützer entdecken gequältes Tier – Polizei will nicht helfen

Laut Doinet hatte ein Bekannter das leidende Tier entdeckt und unmittelbar den Verein verständigt: „Die war da schon sehr matt.“ Als ihre Schwester eine halbe Stunde später den Fundort erreichte, sei die Taube bereits verstorben gewesen. Wer etwas beobachtet hat, solle sich unter kontakt@stadttauben-muenchen.de an den Verein wenden.

Im Westend wurde eine junge Taube mit blauer Farbe besprüht – sie verstarb daraufhin. Tierschützer suchen nach Zeugen. © Lucas Sauter-Orengo

Große Hoffnungen, den Fall aufzuklären, macht sich die Tierschützerin jedoch nicht. Bisher hätten sich keine Zeugen gemeldet. Und auch die Polizei stelle sich häufig quer, wenn es um gequälte Tauben gehe – so wollte auch hier der zuständige Beamte die Anzeige nicht aufgeben. Der Verein Stadttauben München hat sich deshalb Unterstützung bei einem Tierschutzverein und einem Biologen gesucht, um doch noch Anzeige zu erstatten.

Schlechtes Image von Stadttauben: Tier lebendig eingemauert und angezündet

Vor allem geht es Doinet aber um Aufklärung der Bevölkerung: Fast täglich gehen bei dem Verein Hinweise ein wegen verletzter Küken, deren Nester entfernt wurden, wegen Tieren, die in Vergrämungsnetzen festhängen, oder auch seltener, weil Tiere an Baustellen lebendig eingemauert wurden. Erst vor zwei Wochen hätte jemand Taubenküken bei lebendigem Leib angezündet und verbrannt.

Für Doinet eine Schande: Tauben seien genauso leidensfähig wie Hunde oder Katzen. Dass sie sich so stark vermehren, liege an ihrer Hochzüchtung durch den Menschen. Doch leider eile ihnen ihr schlechtes Image als „Keimschleuder“ voraus – ein reiner Mythos, wie die Tierschützerin betont. In den seltensten Fällen würden Krankheiten von Tauben auf den Menschen übertragen. Eine Ansteckung bei Säugetieren sei da schon wahrscheinlicher.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.