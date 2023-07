„Hemmschwelle ist extrem niedrig“: Anwalt kritisiert Jugendgangs

Von: Andreas Thieme

Am Korbinianplatz trauerten Angehörige um Musafr P. © SIGI JANTZ

Bandenkrieg in Milbertshofen: Am Korbinianplatz ist ein 18-Jähriger umgebracht worden. Am Landgericht wird der Fall aktuell aufgearbeitet - ein Anwalt findet deutliche Worte für die Jugendgewalt.

München - Die Polizei geht von einem Bandenkrieg in Milbertshofen aus, der einen jungen Iraker das Leben gekostet hatte. Vor dem Landgericht München I wird der Fall jetzt aufgearbeitet: Dort steht ein 17-Jähriger vor Gericht, der sich wegen Totschlags verantworten muss.

Messerangriff in München: Jugendliche in Bandenkrieg involviert

Er soll laut Anklage den 18-jährigen Musafr P. mit einem Messer attackiert und dadurch getötet haben. Rohe Gewalt mitten in einem Wohngebiet - nicht nur im Münchner Morden stand ein ganzes Viertel unter Schock, als es im März 2022 zu der schlimmen Tat gekommen war.

Laut Polizei soll im Hintergrund soll ein schwerer Bandenkrieg geschwelt haben. Einige Mitglieder waren aber noch Jugendliche. „Die Hemmschwelle ist extrem niedrig. Insgesamt ist das eine tragische Entwicklung von Jugendlichen. Ich finde das traurig“, sagt der erfahrene Münchner Strafverteidiger Dr. Adam Ahmed. Er vertritt in dem Prozess die Nebenklage.

München: Jugendgewalt in Milbertshofen eskalierte - Anwalt spricht von tragischer Entwicklung

Strafverteidiger Adam Ahmed (li.) mit dem Bruder des Opfers © Thieme

Im Strafjustizzentrum in der Nymphenburger Straße findet das Totschlags-Verfahren aktuell unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Angeklagte Ali H. äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Noch bis Anfang August verhandelt die 3. Jugendkammer den Strafprozess. Ali H. drohen mehrere Jahre Jugendknast.

Den Ermittlungen zufolge soll er sein Opfer bereits gekannt haben, als es zu der Massenschlägerei zwischen Jugendlichen am Korbinianplatz gekommen war. Für Musafr P. kam damals jede Hife zu spät. Er erlag seinen Stichverletzungen.

