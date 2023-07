Auf geht‘s im Gasteig: Dachgarten-Betreiber und Fat Cat legen los

Zum Tag der offenen Tür: Report von der Baustelle

Von Regina Mittermeier schließen

Der Gasteig in München steht leer. Aber am 9. Juli startet nun Fat Cat - das Projekt für die Zwischennutzung. Dazu gehört auch ein Dachgarten. Wir haben uns vor Ort umgeschaut.

München - Natascha Manglkammer sitzt auf einem Tresen auf einer Terrasse hoch über der Stadt. Im Hintergrund: die unverkennbare Ziegelfassade des Gasteig vor einem wolkenlosen Himmel. Die 26-Jährige strahlt, wenn sie vom 15. Juli erzählt - dem Tag, an dem sie und ihr Team den Kulturdachgarten auf dem Gasteig-Dach eröffnen wollen. Er ist Teil des Zwischennutzungs-Projekts, dem Kulturzentrum Fat Cat.

+ Christian Kiesler (l.) und Maurice Löw bereiten alles für den Tag der offenen Tür am Sonntag vor. © Jens Hartmann

Noch laufen die Arbeiten auf dem Dach, doch schon jetzt sind die Münchner zum Tag der offenen Tür eingeladen. Von 14 bis 22 Uhr spielen am Sonntag Bands und DJs legen Musik auf, zudem gibt es Mitmach-Aktionen und die Besucher können die Innenräume sehen.



Vergangenes Wochenende ging im alten Kulturtempel zwar bereits der Midnightbazar über die Bühne. Aber nun soll die fette Katze so richtig aufwachen! Wobei Fat Cat eher so viel wie Bonze bedeutet.

+ Konzertveranstalter Christian Kiesler fiebert auf den Projekt-Start hin – aber er ist auch sehr nervös. © Jens Hartmann

Christian Kiesler leitet das Projekt. „Wir sind höllisch aufgeregt“, sagt er, als unsere Zeitung ihn und Maurice Löw vor Ort trifft. Löw betreibt die neue Gastronomie im ehemaligen „Gast“. Bis zur Eröffnung am Sonntag werkeln sie noch viel - für die Bühne, die Bars, die Food Trucks.

In den letzten Monaten hat sich Kiesler um die Vermietung der rund 150 Proberäume gekümmert. Inzwischen sind alle vergeben, größtenteils an Musiker. Ziel war eine große Bandbreite. Heißt: Klassik-Ensembles üben dort ebenso wie Tanz-Gruppen und Rockbands. „Ich bin auch Konzertveranstalter“, erzählt er. „Ich weiß, wie wichtig solche Räume für die kulturelle Vielfalt einer Stadt sind.“

+ Alter Peter, Frauenkirche, Rathaus: Von der Dachterrasse aus kann man München von oben bestaunen. © Jens Hartmann

Aber zurück in den vierten Stock auf das Dach zu Natascha Manglkammer. Noch schrauben die Arbeiter die letzten Bauteile fest. „Es sind drei Bars und zwei Küchen geplant“, sagt sie. Manglkammer hat Erfahrung. Sie hat mit ihrem Bruder Thomas vor wenigen Jahren den Dachgarten auf einem Parkdeck am Stachus betrieben - bis das Parkhaus abgerissen wurde. Nun soll das Team von früher auf dem Gasteig wieder zusammenfinden.