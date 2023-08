Geheime Pläne im Fat Cat: Kommt das Atomic Café zurück?

Von: Isabel Winklbauer

Teilen

Glaswände und Schummerlicht im Atomic Café. © fkn

Als am Neujahrstag 2015 das Atomic Café für immer zusperrte, endete eine Ära. Der Kellerclub im 60er-Glam-Look war ein magischer Spielort für Bands, die später zu Weltruhm gelangten. Jetzt könnte es womöglich ein Revival geben.

Zurzeit finden streng geheime Gespräche statt, um im Fat Cat – also dem früheren Gasteig – eine Partyreihe im Atomic-Stil auf die Beine zu stellen. „Mit der alten Atomic-Atmosphäre, die die Fans so vermissen, und mit denselben Leuten“, verrät ein Insider. Wenn sich alle Beteiligten einigen, könnte es schon im Oktober mit einem Konzert der Band Blec Le Roc losgehen.

Über den Coup hatte gestern Süddeutsche.de berichtet. „Wot. I know from nothing“ (deutsch: „Was. Ich weiß von nichts.“), kommentierte dazu Christian Heine erst einmal auf der Facebook-Seite des Atomic Cafés. Er und sein Geschäftspartner Roland Schunk haben das Atomic in den 90ern erfunden und bis zum letzten Tag mit Herz und Seele betrieben. Schunk war es laut SZ auch, der auf der Facebook-Seite des Atomic Cafés angekündigt hatte, man werde wohl bald wieder aktiv – der Post ist inzwischen nicht mehr zu finden. Ganz so ahnungslos gibt sich Heine allerdings nicht mehr. „So lange keine Veranstaltung fest geplant ist, gibt es dazu nichts zu sagen“, bittet er um Geduld.

Rot und Grau dominieren das Live/Evil im Fat Cat. © Marcus Schlaf

Unzweifelhaft wäre der Veranstaltungsort: das Live/Evil, das erst im Juli im Erdgeschoss des Fat Cat eröffnet hat. Die Bar ist auf Livemusik ausgerichtet und eignet sich dank einer rötlichen Beleuchtung, wie sie auch im alten Atomic Café herrschte, gut für die angedachten Partys. Aus den Reihen des Live/Evil stammt auch die Idee zum Atomic-Revival, bestätigt der Insider. „Die Erwartungen sind aber so hoch, dass das Konzept sorgfältig geplant werden muss. Im Moment steht es fifty-fifty, dass es klappt. Es soll eine ganze Veranstaltungsreihe werden, die länger funktioniert.“

Fest steht auch, dass ein Comeback des Atomic Cafés ein Riesenerfolg wäre. „Juhuuu phantastisch!!!“ kommentiert auf Facebook etwa eine Sabine. „Von den Toten auferstanden!“ ruft mit Herz-Emoji eine Eva. Und ein Titus Van ‘t Veer, offenbar Künstler aus den Niederlanden, schwärmt: „Ich bin dort zwei Mal aufgetreten – macht, dass es wahr wird!“

Nähere Infos wollen die Veranstalter in Kürze liefern.

Roland Schunk und Klaus Haag 2014 im Atomic Café. © Klaus Haag