Geothermie, Flüchtlingsheim & Naturschutz: Das sind die Pläne für das Virginia-Depot in München

Von: Sascha Karowski

Auf dem Areal des ehemaligen Virginia-Depots soll eine Geothermie-Anlage entstehen. © Klaus Haag

Auf dem Areal des ehemaligen Virginia-Depots sollen sowohl eine Geothermie-Anlage als auch eine neue Schule entstehen. Dafür erhält eine Eidechse weniger Platz.

München - Das Interesse an Flächen in München ist groß - das zeigt sich am Virginia-Depot an der Schleißheimer Straße. Dort sollen Gewerbeflächen, eine Unterkunft für Geflüchtete sowie eine Berufsschule entstehen. Zudem möchten die Stadtwerke München (SWM) eine weitere Geothermie-Anlage errichten - und das alles soll unter Gesichtspunkten des Naturschutzes stattfinden. Grüne und SPD haben sich nun auf eine Variante verständigt. Der Stadtrat muss noch zustimmen.

Virginia-Depot in München: Verwaltung hatte sieben Varianten für die neue Bebauung erarbeitet

Die Verwaltung hatte sieben Versionen ausgearbeitet, die verschiedene Interessen unterschiedlich gewichtet haben. Einige Pläne sind bereits verworfen worden. Beispielsweise hätte in einem Fall das Flüchtlingsheim weiter nach Norden verschoben werden müssen, um ein Habitat für die Zauneidechse zu erhalten. Da für die Unterkunft aber bereits erste Baumaßnahmen angelaufen sind, lehnte die Regierung von Oberbayern diese Variante ab.

Die Version, die Grüne und SPD nun favorisieren, sieht kleinere Flächen für die Eidechse und mehr Investitionen vor, weil eine Thermalwassertrasse gebaut werden muss. Doch das müsse der Naturschutz wert sein, sagt Grünen-Chefin Mona Fuchs. Energiewende und Naturschutz zu vereinbaren, sei oft schwierig, doch am Virginia-Depot werde es gelingen. „Eine Geothermie-Anlage, eine Unterkunft und eine Berufsschule werden Platz finden und dennoch werden über zwei Drittel des Biotops erhalten.“

Virginia-Depot in München: SPD-Stadträtin Simone Burger ist froh über den Fortschritt bei Geothermie

SPD-Stadträtin Simone Burger sagt: „Der Ausbau der Geothermie geht mit dem neuen Standort am Virginia-Depot weiter. Das ist wichtig, denn sonst werden wir es nicht schaffen, die Fernwärme klimaneutral zu erzeugen.“