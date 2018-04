„Contenance“ am Ende: Unglamouröses Aus für sagenumwobenen Münchner Club

Der Contenance Club Munich hat für so manche Schlagzeilen gesorgt. Nun streiten sich der Geschäftsführer und ein ehemaliger Partner. Und die Räume sind für jedermann zugänglich.

München - Er wurde als „geheimer Männerclub“ der Superreichen angepriesen, in dem Frauen nicht mehr als 53 Kilogramm wiegen dürfen und nur schmückendes Beiwerk sind: Der „Contenance Club“ in der Lindwurmstraße 122. Doch so exklusiv wie sich der Club gerne geben wollte, war er wohl nie …

Der Geschäftsführer der Contenance GmbH, Walter Dietrich, schrieb nach Informationen unserer Zeitung bereits Ende Februar in einem Brief an die Mieter des Gebäudekomplexes der Lindwurmstraße 122 bis 124: „Es hat niemals einen ‚Contenance Club Munich‘ gegeben und es wird auch keinen geben.“ In den Räumlichkeiten sei immer nur eine Event-Location angedacht gewesen, sagte Dietrich weiter zur Bild. Der angebliche Millionärs-Club habe nur einmal intern und einmal extern geöffnet gehabt.

Dietrich will Ex-Geschäftspartner niemals angestellt haben

Dietrich befindet sich im Clinch mit einem Ex-Geschäftspartner: Letzterer soll die Geschichte des Clubs der Superreichen erfunden und auch für das Kitsch-Design des Gewölbes zuständig gewesen sein. Der Mann sei niemals bei ihm angestellt gewesen, so Dietrich in dem Brief. Er sei nur auf Rechnungsbasis für die Firma tätig gewesen.

Dietrich selbst war für unsere Zeitung am Mittwoch nicht zu erreichen. Laut Bild soll er Strafanzeige gegen seinen Ex-Kompagnon gestellt haben, was die Polizei am Mittwoch gegenüber der tz aber nicht bestätigen konnte. Der Ex-Geschäftspartner weist die Vorwürfe laut dem Bericht hingegen von sich.

Der Club ist nun übrigens im Internet unter dem Namen „Bavariagewölbe“ zu finden und wird dort als „Münchens exklusive Location für Events aller Art“ angeboten. Jedermann kann den ganzen Keller - oder auch nur einzelne Räume nun anmieten. Das größte Gewölbe namens Kaiser Franz-Josef kostet zum Beispiel 1800 Euro für 24 Stunden, die kleinere Zigarren-Lounge 500 Euro.

