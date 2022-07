Gestrandet mit der Frusthansa - Warnstreik legt Flugverkehr lahm

Von: Phillip Plesch

Müde und verunsichert hingen gestern zahlreiche Fluggäste am Terminal 2 des Münchner Flughafens fest. © Michaela Rehle

Es ging (fast) nichts mehr. Der Verdi-Streik hat am Mittwoch die Lufthansa am Flughafen München lahmgelegt. Leidtragende waren am Ende die gestrandeten Passagiere.

Lange Schlangen vor den Schaltern, müde Fluggäste, die auf dem Boden warten und Beschäftigte, die versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Die Gewerkschaft Verdi hat mit einem Warnstreik des Bodenpersonals den Flugbetrieb der Lufthansa weitgehend lahmgelegt. Der Streik hat seinen Zweck offenbar erfüllt – maximale Aufmerksamkeit dank maximalen Ärgers. Für die Lufthansa war es allerdings ein bitterer Tag. Allein in München mussten rund 330 Flüge abgesagt werden. 42 000 Passagiere waren davon betroffen.

Ein Blick auf die Anzeigetafel im Terminal 2 zeigte am Mittwoch: Hier heben nicht viele Maschinen ab. Hinter den meisten Verbindungen stand „Cancelled“ (also „abgesagt“). Es sind weniger Passagiere da als üblich – viele sind vorab über die abgesagten Flüge informiert worden und gar nicht erst gekommen. Manche machten’s anders und versuchten, vor Ort einen Ausweichflug zu ergattern.

Cancelled, also annulliert, war gestern das meistgesehene Wort am Terminal 2. © Michaela Rehle

Am schlimmsten trafen die Ausfälle aber jene, für die München eigentlich nur Zwischenstopp auf einer längeren Reise sein sollte. Wie zum Beispiel Familie Kuchenbecker aus Rostock: „Wir sind von Mallorca zurückgeflogen und hatten 90 Minuten Verspätung. Dann war unser Anschlussflug nach Hamburg schon weg“, erzählt Mama Doren. Die Nacht verbrachte die Familie in einem Hotel, gebucht auf eigene Faust. Das aber ohne Koffer. Denn das Gepäck ist verschwunden. Passt ins Bild: In den vergangenen Wochen gab’s tausendfach Probleme wegen vermisster Koffer. Der Flughafen kam offenbar nicht mit dem Aufschwung nach Corona zurecht. Und jetzt auch noch der Streik …

Flughafen München: Zahlreiche Passagiere gestrandet

Die Kuchenbeckers reagierten mit Galgenhumor – und genervt. Doren sagt: „Niemand hat sich so richtig zuständig für uns gefühlt, es war sehr undurchsichtig.“ Gerade mit Kindern sei das anstrengend. Die Urlaubsstimmung: schnell verflogen. Entsprechend schlecht war schon am Dienstagabend die Stimmung an den Schaltern, als es die ersten Absagen gab.

Ohne Koffer blieb diese Rostocker Familie am Flughafen zurück. © Michaela Rehle

Betroffen war auch Marta Maciejewska. Mit Sohn Igor und Hund Kiro wartete sie gestern auf dem Boden des Terminals 2 ab, wie es weitergeht. Ihr Mann war derweil auf Koffersuche. Von Catania aus war die Familie am Dienstag nach München geflogen, es sollte weiter nach Bremen gehen. Stattdessen strandeten sie in München, versuchen nun, auf einen Zug umzubuchen.

Andere hat’s noch heftiger getroffen – zum Beispiel ein Pärchen, das von Norwegen nach Neuseeland wollte und jetzt in München festsitzt. So manche der Passagiere haben zwar grundsätzlich Verständnis für den Streik – aber mitnichten für den Zeitpunkt.