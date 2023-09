Gewofag baut Siedlung in Ramersdorf zu Klimaquartier um

Von: Carmen Ick-Dietl

Das 1965 als amerikanische Siedlung entstandene Wohnquartier in Ramersdorf soll saniert und aufgestockt werden. © Gewofag

Mit einem „Exoskelett“ will die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag in Ramersdorf ihre Häuser aufstocken. Insgesamt soll aus der Siedlung ein klimaneutrales Quartier mit Vorbildcharakter werden. Bei den Mietern herrscht Verunsicherung.

Trotz Rundgang und Infoflyer sind die Anwohner verunsichert. Die Wohnsiedlung zwischen Rosenheimer, Wilram- und Claudius-Keller-Straße soll zum ersten klimaneutralen Quartier der Gewofag werden. Ein Projekt mit Vorbildcharakter, das zum neuen Standard bei Quartiersentwicklungen werden soll. Geplant ist vor allem eine energetische Modernisierung der 1965 als amerikanische Siedlung entstandenen Häuser. Die momentane Erdgas-Versorgung soll bis 2025 auf Fernwärme umgestellt werden.

500 neue Wohnungen sollen dazu kommen

Gleichzeitig will die Gewofag durch Aufstockung, Anbauten und Ersatzneubauten nachverdichten, um zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. So sollen zu den heute 916 Wohneinheiten rund 500 neue hinzukommen. In einer Präsentation der Gewofag ist dann jedoch nur von 1250 künftigen Wohnungen die Rede. Insgesamt sind die Zahlen des Planungsreferats und der Gewofag ziemlich verwirrend. Denn: Für die langfristige, dritte Planungsphase ab 2028 kann es noch keine konkreten Zahlen geben, weil hier ein Wettbewerb geplant ist, von dem man sich die beste Idee für Aufstockung, Anbauten und Ersatzneubauten erhofft. Es könnten dann aber auch bis zu 800 neue Wohnungen werden.

Die Siedlung in Ramersdorf von oben: Die Gewofag macht sie zu ihrem ersten klimaneutralen Quartier. © Gewofag

Der Bezirksausschuss (BA) Ramersdorf-Perlach geht ebenfalls von einer deutlich höheren Nachverdichtung aus. Schließlich lautet das Motto der Gewofag: maximaler Bestandserhalt, maximale Nachverdichtung. Phase eins soll bereits nächstes Jahr umgesetzt werden. Hier geht es nur um die energetische Sanierung von mehreren Häuserzeilen. In Phase zwei soll ab 2027 zusätzlich auch angebaut und aufgestockt werden. Die Aufstockung soll dabei in „Exoskelett“-Bauweise passieren. Dazu bekommen die Häuser einfach eine neue Fassade aufgesetzt, die gleich um zwei Stockwerke höher ist. Dort sollen dann Ein- bis Zweizimmerwohnungen eingebaut werden. Statt des Giebeldachs wird ein Flachdach mit Photovoltaik-Anlagen draufgesetzt. Das Ganze in vorgefertigter, serieller Holzbauweise.

Alter Baumbestand soll erhalten bleiben

Trotz Nachverdichtung soll der alte Baumbestand möglichst erhalten bleiben. Dennoch sollen neue Grün- und Freiräume für mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Dafür will die Gewofag Straßen und Parkplätze opfern. Gerade die älteren Bewohner sind nicht sonderlich begeistert davon. Stattdessen soll es Mobilitäts- und Sharing-Angebote geben. Auf eine Tiefgarage will man verzichten, eventuell könnte eine Hochgarage als Zwischenlösung kommen. Einen Supermarkt oder Discounter soll es nicht geben. Der ziehe nur Verkehr ins Quartier, was kontraproduktiv sei, so die Gewofag gegenüber dem BA. Letztendlich soll es ein möglichst autoarmes Quartier werden.

Viele Mieter, vor allem aus der dritten Phase, sind verunsichert, weil sie nicht wissen, ob ihre Häuser stehen bleiben. Zudem befürchten sie eine Mieterhöhung. Es werde eine „angemessene Modernisierungsumlage“ geben, gibt die Gewofag zu. Die Höhe sei noch unklar, weil noch keine Baukosten vorlägen. Dafür würden jedoch die Nebenkosten günstiger. Der BA fordert, zunächst nur die ersten beiden Phasen samt den Mobilitätsangeboten umzusetzen und Phase drei erst nach einer Evaluierung einzuleiten.