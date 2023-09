„Aufenthaltsqualität gleich null“ - Der Grünplan für Giesing: Wie der Platz vor der TeLa-Post umgestaltet wird

Von: Andreas Daschner, Sascha Karowski

Teilen

Wie ein grünes Dach soll das Laub der Bäume den Tegernseer Platz überspannen. © Stadt München

Bäume statt Beton: Der Tegernseer Platz vor der TeLa-Post soll umgestaltet werden. Dazu wird ein U-Bahn-Aufgang entfernt.

München - Ganze vier Bäumchen auf 4000 Quadratmetern Betonwüste - so präsentiert sich derzeit der Tegernseer Platz in Obergiesing. Im dortigen Bezirksausschuss (BA) wünscht man sich schon lange mehr Aufenthaltsqualität für den Verkehrsknotenpunkt. Nun wird die Sache konkret: Der Bauausschuss wird in seiner Sitzung am Dienstag, 19. September, über einen Gestaltungsvorschlag beraten.

Der Grünplan für Giesing: Weniger Platz für Autos, dafür mehr Raum für Radfahrer, Fußgänger und viel Grün

Weniger Platz für Autos dafür mehr Raum für Radfahrer, Fußgänger und viel Grün - das sind die Kernpunkte des Konzepts. Die zweispurige Fahrbahn auf der Ostseite des Platzes - vor der denkmalgeschützten TeLa-Post - soll auf einen Fahrstreifen zurück gebaut werden. Außerdem soll der Platz als Zone 20 oder Zone 30 ausgewiesen werden.



Radler sollen künftig auf der Fahrbahn auf der Ostseite des Platzes in Richtung Norden und auf einem neuen Radweg auf der Westseite in Richtung Süden fahren. Im Osten fallen dadurch fünf Parkplätze weg - „zugunsten einer attraktiveren Platzgestaltung“, so das Baureferat. Für den Radweg im Westen müssen der U-Bahnaufgang im Südwesten sowie die besagten vier Bäume weichen. Als Ersatz dafür soll aber ganz viel neues Grün gepflanzt werden.

„Grüne Bahnhofshalle“: Das Blattwerk zahlreicher Bäume soll ein grünes Dach bilden - viel Schatten zum Sitzen

Der Bauausschuss wird in seiner Sitzung am Dienstag, 19. September, über einen Gestaltungsvorschlag beraten. © Stadt München

Die Rede ist von einer „grünen Bahnhofshalle“. Gemeint ist die Bepflanzung auf dem zentralen Platzbereich, wo weiterhin die Haltestelle für die Trambahn liegen wird. Angedacht sind dort zahlreiche Bäume deren Blätterwerk ein grünes Dach bilden sollen - viel Schatten für die dort angedachten Sitzmöglichkeiten. Der dortige U-Bahnaufgang wird dafür verschmälert.



Dass auf dem Tegernseer Platz etwas passieren muss, ist für Andreas Schuster von der SPD-Fraktion im Stadtrat, klar. „So viele Menschen kommen hier jeden Tag vorbei, die Aufenthaltsqualität aber geht gleich Null.“ Die Planung gefalle ihm gut. Mehr Bäume und Platz für Fußgänger, Radler und Tram würden das Stadtteilzentrum aufwerten. „Nun müssen wir noch klären, wie wir den Verkehr sinnvoll abwickeln und Parkmöglichkeiten für mobilitätseingeschränkte Personen finden, die zur Post oder den Arztpraxen dort wollen.“

Grünen-Stadtrat Christian Smolka sieht in der Planung eine ganz klare Verbesserung zur jetzigen Situation. Allein durch die Bäume erhöhe sich die Aufenthaltsqualität merklich, sagt er. „Und auch für Radfahrer wird es nach dem Umbau besser.“