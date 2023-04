„Giro di Monaco“: Benefizlauf in München mit Live-Musik – viele Stars unterstützen den „Run for Peace“

Website führt unter anderem Neuer und Pizarro auf

Auch bei seiner 2. Ausgabe will der Benefizlauf „Giro di Monaco – Run for Peace“ durch die Altstadt tausende Münchner zum Mitmachen bewegen.

München – Ende April findet zum zweiten Mal der Benefizlauf „Giro di Monaco – Run for Peace“ in München statt. Bei seiner ersten Ausgabe am 15. Mai 2022 hatte er tausende Münchner erfolgreich zum Mitmachen bewegt, laut Stadtportal hatten weit mehr als die zunächst angemeldeten 6.600 Menschen teilgenommen. Insgesamt war ein Spendenerlös von 125.000 Euro erzielt worden.

„Giro di Monaco“ in München: Benefizlauf für geflüchtete Menschen

Der Benefizlauf findet am 30. April in München statt und dauert von 11 Uhr bis 13 Uhr. Dem Münchner Stadtportal zufolge finanzieren die Einnahmen „Projekte des Bellevue di Monaco zur Unterstützung geflüchteter Menschen“. Schirmherr sei Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Run for Peace! 🏃‍♀️ Meldet euch jetzt zum Giro di Monaco an und seid am 30. April mit dabei! Egal ob sportlich oder gemütlich: Beim Benefiz um den Münchner Altstadtring kann jede*r mitmachen! 🥳 Für die gute Sache! 🕊 Alle Details im Überblick: https://t.co/JE5PuRK50a — München (@muenchen) April 21, 2023

Unter anderem via Twitter wurde nun nochmal dazu aufgerufen, sich für den Benefizlauf anzumelden. Interessierte können dies unter der Website, wo man auch spenden kann. Insgesamt fünf Kilometer ist die Strecke des Benefizlaufs durch die Münchner Innenstadt lang. Start- und Zielbereich ist die „Blumenstraße, zwischen Cornelius- und Fraunhoferstraße. Dort gibt es eine Wasserstation, Getränke- und Essensverkauf, Sitzgelegenheiten, Infostände, Livemusik und vieles mehr“, informiert das Stadtportal.

Benefizlauf in München – viele Stars unterstützen die Aktion

Auch für musikalische Unterstützung ist gesorgt: laut muenchen.de treten die Band Dreiviertelblut, die Rapperinnen Fiva und Gündelein sowie weitere Musiker auf. Viel Prominenz vor allem aus dem Sport unterstützt außerdem den Benefizlauf. Auf der Website der Veranstaltung zeigen sich unter anderem die Fußballstars Manuel Neuer und Claudio Pizarro sowie die Kabarettistin Martina Schwarzmann.

Schließlich informieren die Veranstalter noch, dass sich angemeldete Läufer täglich zwischen 12 Uhr und 18 Uhr – außer am Sonntag – ihre „Lauf-Shirts im Café, Müllerstraße 6, abholen“ können. (fhz)

