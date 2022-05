Sailors – Eine berauschende Nacht an Land

Teilen

Die neue GOP-Show „Sailors“ entführt die Zuschauer:innen in eine Hafenbar der 20er Jahre. © Ralf Mohr/GOP Varieté-Theater

Vom 6. Mai bis zum 3. Juli 2022 verwandelt sich die GOP-Bühne in eine Hafenbar der 1920er Jahre – seien auch Sie dabei, wenn der Anker gelichtet wird!

Diese Varieté-Geschichte bringt Sehnsucht, Hafenromantik und pure Poesie auf die GOP-Bühne. Sie entführt in eine Hafenbar der 20er Jahre – genau dorthin, wo Seemänner sich für die Dauer einer Nacht zuhause fühlen. Vor dem Tresen begegnen sich Fischer und Gestrandete, Seeleute, leichte Mädchen, schöne Tänzerinnen und ein geheimnisvoller Dichter. Der bärtige Mann hinter der Bar, tätowiert bis zum Anschlag, verbirgt sein gutes Herz hinter einer wahrhaft rauen Schale. Und auch ein Musiker, bewaffnet mit Ziehharmonika und Gitarre, darf hier natürlich nicht fehlen.

Die Show „Sailors“ erzählt wundervolle Abenteuer – eingebettet in eine hochmoderne Artistik-Show, die die Charaktere eine ganze Nacht lang bis in die frühen Morgenstunden begleitet. Hier wird gefeiert, getrunken, gesungen, gestritten und gelacht. Die seelenvollen Gestalten in der Hafenbar sind junge Künstler:innen von zukunftsweisenden Zirkusschulen in Kanada und Australien. Weltklasse-Akrobatik, Schauspiel und Musik zu gleichen Teilen.

Die beiden Künstler Gabriel Drouin und Francis Gadbois machen übrigens nicht nur auf der Bühne eine gute Figur, beide beweisen auch als Regisseure ihr vielseitiges Talent. Bereits bekannt aus diversen GOP-Produktionen, feiern die beiden mit „Sailors“ ihr überaus vielversprechendes Regie-Debut.

„Sailors“ ist das maritime Spektakel der Extraklasse!

Impressionen: Sailors – Eine berauschende Nacht an Land Fotostrecke ansehen

„Sailors“ wird vom 6. Mai bis 3. Juli 2022 im GOP Varieté-Theater München gespielt

Eintrittskarten für das GOP München sind für 49 Euro erhältlich, inklusive einem 2-Gänge-Menü als Arrangement bereits ab 70 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 22 Euro, Schüler*innen/Studierende/Azubis bis 27 Jahre zahlen 35 Euro. Preise zzgl. 1,50 Euro Servicegebühr und ggf. 3,90 Euro Versand. Showtime ist mittwochs bis freitags um 20 Uhr, samstags um 17.30 und 21.00 Uhr, sonn- und feiertags um 14.30 und 18.30 Uhr. Spieldauer: ca. 2 Stunden inkl. Pause. Tickets und Gutscheine unter: (089) 210 288 444 oder variete.de

Kontakt

GOP Varieté-Theater München

Maximilianstraße 47

80538 München

Tel: 089 / 210 288 444

E-Mail: info-muenchen@variete.de