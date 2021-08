Feuer in Münchner Krankenhaus-Caféteria: Über 90 Helfer im Einsatz - sogar Polizei ermittelt

Münchens größstes Uniklinikum in Großhadern.

Klinikum Großhadern

In einer Caféteria des Klinikums Großhadern ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

München - In einer Caféteria des Klinikums Großhadern ist es am frühen Montagmorgen, den 2. August 2021, zu einem Brand gekommen. Gegen 04:40 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es im Krankenhaus Bereich der Marchioninistraße brennen würde.

München: Brand im Klinikum Großhadern - 90 Feuerwehrleute im Einsatz - enormer Sachschaden

Es fuhren mehrere Streifen vor Ort. In der Caféteria des Krankenhauses konnten schließlich brennende Holzpaletten als Brandherd festgestellt werden. Diese wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Rund 90 Feuerwehrleute waren wegen des Brands im Einsatz, wie die dpa berichtet. Durch das Feuer verursachter Rauch sei zwar in Flure auf zwei Etagen gezogen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Der Klinikbetrieb sei dadurch aber nicht beeinträchtigt worden. Auch Personen wurden nicht verletzt. Allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden. Dieser beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Verdacht auf Brandstiftung in Münchner Klinikum: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Aufgrund des Verdachts auf Brandstiftung übernimmt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei nun die weiteren Ermittlungen. Am Tatort, einer Baustelle im Bereich einer Cafeteria, seien Beweismittel sichergestellt worden, die auf eine absichtliche Brandlegung hindeuteten, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. kah

