Schwestern (8 und 10) spielen in Park: Plötzlich entblößt sich ein Mann vor ihnen

Zwei Schwestern (8 und 10) wollten eigentlich nur ein bisschen im Freien toben. Stattdessen mussten sie mitansehen, wie ein Mann vor ihnen onanierte.

München - Die Polizei München berichtet: Am Freitag gegen 16.45 Uhr befanden sich zwei 8- und 10-Jährige Schwestern aus München auf einem Basketballplatz in einer Grünanlage eines Wohngebiets in Großhadern (Bereich Am Hedernfeld).

Ein bislang unbekannter Mann sprach die beiden Mädchen an und setzte sich auf eine Parkbank in der Nähe. In der Folge öffnete er seine Hose und begann für die Mädchen deutlich wahrnehmbar, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Hierbei sprach er weiter mit den beiden Schwestern.

Die Mädchen flüchteten sofort nach Hause und vertrauten sich ihren Eltern an, welche die Polizei verständigten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Das zuständige Fachkommissariat 15 hat die Ermittlungen zu o.g. Fall übernommen.

Personenbeschreibung des Täters: Männlich, 180 cm, 70 Jahre, kräftig, kurze graue Haare, hochdeutsch, braune lange Hose, dunkle Jacke, dunkler Pullover, silbernes Handy

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

