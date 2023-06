Haftbefehl wegen Totschlags: Türkin aus Moosach (51) soll Halil Oguz erstochen haben

Von: Nadja Hoffmann

Halil Oguz wurde am 13. Januar tot in seiner Wohnung gefunden. © Polizei

Die DNA-Probe gab Gewissheit: Im Fall des umgebrachten Halil Oguz sitzt eine Tatverdächtige aus Moosach in Untersuchungshaft. Ihre DNA wurde auf der Leiche gefunden.

Diese Bluttat hat gleich zu Jahresbeginn den Münchner Westen geschockt: Anfang Januar wurde Halil Oguz tot in seiner Wohnung in Untermenzing gefunden. Sofort war der Polizei klar, dass der 76-Jährige gewaltsam ums Lebens gekommen ist. Ansonsten erwiesen sich die Ermittlungen für die Mordkommission als äußert schwierig. Immer wieder erneuerte das Präsidium seinen Zeugenaufruf. Am vergangenen Donnerstag gab es nun den Durchbruch: Die Staatsanwaltschaft München beantragte Haftbefehl wegen Totschlags gegen eine 51-jährige Türkin. „Aktuell sitzt sie in Untersuchungshaft“, erklärt Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Und fügt an, dass sich die Tatverdächtige aus Moosach bislang nicht zu den Vorwürfen äußert. Ihr Motiv: unbekannt. Fest steht laut Mathias Heidtmann, stellvertretender Leiter der Mordkommission: „Die 51-Jährige ist eindeutig Verursacherin tatrelevanter Spuren am Tatort.“ Heißt konkret: Die Ermittler haben weibliche DNA-Muster in der Wohnung und auf der Leiche des 76-Jährigen gefunden, die die Rechtsmedizin nun eindeutig der Moosacherin zuordnen konnte. Der Weg bis zu diesem Ermittlungserfolg: lang.

Weiterhin Zeugenhinweise gesucht

Hier kam es zu der blutigen Tat: die Francestraße in Untermenzing. © Achim Frank Schmidt

„Es war schwierig, diese Person zu finden“, erläutert Anne Leiding. Halil Oguz habe viele Menschen gekannt. Mit wem er wann Kontakt hatte, fanden die Ermittler auch mithilfe von Videobildern aus einem Supermarkt in Untermenzing heraus. Auf den Aufnahmen war das Opfer kurz vor der Tat mit einem türkischen Paar aus seinem entfernten Bekanntenkreis zu sehen. Zwei Wochen nach dem Tod versuchte der Mann Halil Ozgul anzurufen. So wurden die Ermittler auf die Familie aufmerksam. Als die Polizei die Frau dann um eine freiwillige DNA-Probe bat, verweigerte sie diese. Am Donnerstag wurde der Speicheltest nach richterlichem Beschluss trotzdem gemacht. Das Ergebnis: ein Volltreffer! Schon am Tag darauf wanderte die Reinigungskraft hinter Gitter. Sie soll den Rentner am Vormittag des 9. Januar mit mehreren Stichen umgebracht haben. Von der Tatwaffe fehlt aber Spur. Genauso wie von der Armbanduhr und dem Handy des Opfers - ein bea-fon SL 630. Wer Hinweise hat, erreicht das Präsidium unter der Nummer 089/29100.