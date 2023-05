Hass, Hetze und ein gedrohter Bombenanschlag: Jüdisches Museum bekommt Droh-Mail

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Erhielt eine Hass-Mail: das jüdische Museum am Jakobsplatz. © Marcus Schlaf

Antisemitische Hetze und die Drohung mit einem Anschlag. Ein Mann aus Berlin hat Hass-Mails nach München geschickt. Schon im April hatte er Hassnachrichten verfasst.

Zwei E-Mails voller Hass und Hetze sowie der Drohung mit einem Bombenschlag sind am vergangenen Mittwoch an zwei Einrichtungen in München verschickt worden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ging die Drohnachricht zum einen an die Ludwig-Maximilians-Universität. Betroffen war zum anderen das jüdische Museum. Dazu passt, dass die Nachricht voller antisemitischer Hetzparolen war. Beide Empfänger informierten die Polizei, deren Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität - rechts) sofort die Ermittlungen aufgenommen hat. Es zeigte sich: Der Absender der kruden Schriften, die um 6.30 Uhr verschickt worden sind, ist kein Unbekannter. Dabei handelt es sich um einen 37-jährigen Mann aus der Hauptstadt. „Er ist bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten“, teilte das Präsidium mit, nachdem der Berliner am 21. April in den frühen Morgenstunden ähnliche Nachrichten an jüdische Einrichtungen in München verschickt hatte. Seine Schmähschriften und Beleidigungen gingen laut der Polizei aber auch schon an die Staatskanzlei in Brandenburg. Gegen den Mann ihn wird wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

422 antisemitische Fälle im vergangenen Jahr in Bayern

Angriffe gegen jüdisches Leben gehören traurigerweise nach wie vor zum Alltag in Bayern: Im Jahr 2022 war die Zahl antisemitischer Vorfälle weiter auf einem hohen Niveau. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) meldete im Freistaat 422 Taten (Vorjahr: 456). Dokumentiert wurden drei Angriffe, 13 Bedrohungen, 30 gezielte Sachbeschädigungen und 350 Vorfälle von verletzendem Verhalten gegen jüdische Bürger.