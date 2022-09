Brennpunkt Hausratversicherung: Ist Ihr persönlicher Hausrat optimal versichert?

Nach einem Einbruch, Brand oder durch Leitungswasser können große finanzielle Schäden entstehen. Deckt Ihre Hausratversicherung wirklich alle Schäden ab?

Wer braucht eine Hausratversicherung? Michael Stromm, Leiter der Vertragsabteilung in der Hausbesitzer-Versicherung, kann als erfahrener Experte diese und andere Fragen zur Hausratpolice kompetent beantworten:

Stromm: „Dieses Produkt ist für jeden Menschen sinnvoll, der über einen eigenen Hausrat verfügt. Wer kann es sich schon leisten, den gesamten Hausrat, zum Beispiel nach einem Brand, aus eigenen finanziellen Rücklagen einfach nachzukaufen? Was da bei der Neuanschaffung für eine Summe zusammenkommen kann, wird schnell mal unterschätzt.“

Was fällt alles unter den Begriff „Hausrat“?

Stromm: „Vereinfacht gesagt sind das alle Gegenstände im Haus oder in der Wohnung, die beweglich sind und zum Beispiel bei einem Umzug mitgenommen werden können. Dazu zählt bei uns übrigens auch der Hausrat in möbliert vermieteten Wohnungen. Wir haben jetzt unsere Leistungspakete mit der neuen Hausratversicherung in der Komfort- und Premium-Deckung nochmal ausgeweitet und an die aktuellen Lebensumstände der Menschen angepasst.“

Was leistet die neue Hausratpolice der Hausbesitzer-Versicherung?

Stromm: „Bei uns ist zum Beispiel der klassische Fahrraddiebstahl im Rahmen der Premium-Deckung beitragsfrei bis 2.500 Euro mitversichert. Diese Entschädigungsgrenze kann gegen Beitragszuschlag bis maximal 10.000 Euro erhöht werden. Dazu gewähren wir eine neuartige Mobilitätsgarantie – nach einem Fahrraddiebstahl oder einer Beschädigung des Fahrrads übernimmt der Versicherer die Kosten für Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel. Und auch gegen Cyberangriffe, im Fachjargon Phishing und Pharming genannt, bietet unser Produkt umfassenden Schutz.“

Was ist mit Ladeboxen für Elektrofahrzeuge?

Stromm: „Durch Elektro-Autos und Wallboxen in den Garagen zum Aufladen haben sich ebenfalls neue Szenarien ergeben. Deshalb versichern wir hier auch fest installierte Wandgeräte.“

Und was kostet eine gute Hausratpolice?

Stromm: „Ich gebe Ihnen gerne mal ein Berechnungsbeispiel für eine Wohnung mit 70 m2 Wohnfläche und mit einfacher Ausstattung in 86150 Augsburg (Tarifzone 1): Versicherungssumme = 45.500 Euro (70 m2 x 650,- Euro), Vertragslaufzeit 3 Jahre mit 10 Prozent Dauerrabatt. In der Komfort-Deckung liegt unser Jahresbeitrag bei 43,76 Euro brutto, in der Premium-Deckung pro Jahr bei 58,98 Euro brutto. Mitglieder der Haus & Grund-Vereine erhalten darauf sogar zusätzlich 10 Prozent Rabatt. Am besten lassen Sie sich bei uns telefonisch beraten.“

Was mache ich, wenn ich noch eine laufende Hausratversicherung habe?

Stromm: „Dann profitieren Sie im Moment der Unterschrift von unserer sofortigen Konditions- und Summendifferenzdeckung. Ihr bisheriger Vertrag läuft also bis zum Kündigungszeitpunkt weiter, aber das Plus an Leistungen aus Ihrem neuen Vertrag kommt im Schadenfall sofort zum Tragen. Das verstehen wir unter kundenfreundlicher Dienstleistung.“

Wie bekomme ich mein persönliches Versicherungsangebot?

Stromm: „Uns können Sie anrufen und wir beraten Sie persönlich am Telefon – übrigens ohne anonyme Telefoncomputer. Wir fragen Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen und liefern dann ein passgenaues Angebot. Sie dürfen bei der Hausbesitzer-Versicherung Top-Leistungen für wenig Geld erwarten. Lassen Sie sich überraschen, wie preiswert maßgeschneiderter Versicherungsschutz zu bekommen ist.“

Wertvolle Informationen und ein persönliches Angebot erhalten Sie unter: www.bhvg.de/hausratversicherung oder rufen Sie an: 089-55141620

