„Heiden-Rave“ vor Ostern: 500 Menschen demonstrieren gegen Tanzverbot in Bayern

Rund 500 Menschen haben am Gründonnerstag in München gegen das Tanzverbot über Ostern demonstriert.

Trennung von Staat und Kirche

Mit Musik und Tanz haben rund 500 Menschen gegen das Tanzverbot an christlichen Feiertagen protestiert. Zur Demonstration in München kamen vor allem junge Erwachsene.

München – In Bayern herrscht Tanzverbot an den Feiertagen rund um Ostern. Dagegen haben am Gründonnerstag, 6. April, laut Polizeiangaben etwa 500 Menschen in München demonstriert. „Wir wählen Politiker und keine Kirchenvertreter“, sagte Richard Meinl, Veranstalter der Protestaktion und Geschäftsführer von RaveStreamRadio. Die Feiernden wollten mit Musik, Tanz und Redebeiträgen ein Zeichen gegen das Verbot setzen.

Tanzverbot über Ostern in Bayern – 500 Menschen demonstrieren

Zu den „Stillen Tagen“ zählen insgesamt neun Tage im Jahr, darunter auch der Gründonnerstag, Karfreitag und der Karsamstag rund um Ostern. Der Freistaat verbietet zu dieser Zeit jegliche öffentlichen Events, die „dem ernsten Charakter dieser Tage nicht entsprechen“, formuliert es das bayerische Innenministerium.

Allerdings gibt es seit 2016 eine Ausnahme: Weil das Bundesverfassungsgericht ein generelles Verbot für unzulässig erklärt hat, dürfen seitdem sämtliche Tanzveranstaltungen stattfinden, die sich in ihrer Weltanschauung unmissverständlich von den christlichen Feiertagen distanzieren. Diese Ausweichmöglichkeit reicht den Demonstrierenden jedoch noch nicht aus.

Mit Techno-Musik gegen das Tanzverbot

Laut Beobachtern nahmen vor allem junge Menschen mit einem Altersdurchschnitt von etwa 20 Jahren an der Aktion teil. „Von der heutigen Demo erwarte ich mehr Freiheit beim Tanzen, denn das ist meine Katharsis“, sagte eine 18-jährige Teilnehmerin. Eine weitere junge Frau (25) ergänzte: „Nicht jeder in unserer Gesellschaft und vor allem in unserem Alter geht morgen in die Kirche.“

Gleichzeitig betonten die Teilnehmenden, dass sie sich nicht gegen die Feiertage an sich einsetzten, sondern gegen die gesetzlichen Verbote. Im Anschluss an die Demonstration wollten sie den Tag mit Techno-Musik und einem „Heiden-Rave“ durch München beenden.

