50 Jahre Brot für Bedürftige: Essensausgabe am Herz-Jesu-Kloster muss ihre Tore schließen

Von: Julian Limmer

Müssen schweren Herzens aufgeben: die Schwestern Ulrika (li.) und Elisabeth. Fotos: Markus Götzfried © Markus Götzfried

Brot, Gebäck und andere Leckereien: Knapp 50 Jahre konnten sich Bedürftige das alles am Herz-Jesu-Kloster abholen. Damit ist nun Schluss - das Kloster muss die Essensausgabestelle schließen. Der Grund: Nachwuchsmangel.

Im schicken Gärtnerplatzviertel, zwischen hippen Bars und Restaurants, warten Männer und Frauen mit Tüten und Taschen vor einem Fenster auf ein wenig Brot und Gebäck. Es ist kurz nach 11 Uhr – und es kommen immer mehr. Sie haben zu wenig Geld, um alleine über die Runden zu kommen – sie benötigen Unterstützung. Diese fanden sie knapp 50 Jahre lang an der Essensausgabe am Herz-Jesu-Kloster (Buttermelcherstraße 10) – seit gestern ist sie Geschichte.

Die Trauer ist groß: Wichtige Anlaufstelle für Arme geht verloren

„Eine Institution stirbt“, sagt Andreas Z. (66), der sich gerade ein Brot und einen Krapfen abgeholt hat. Für ihn sei die Brotausgabe ein wichtiger Anker gewesen. „Die beste Anlaufstelle in München.“ Er selbst lebe am Existenzminimum, seine schmale Rente reiche oft nicht zum Leben: „Im teuren München bleibt nicht viel Puffer.“ Seit rund fünf Jahren kam der Rentner mehrmals die Woche extra aus Trudering her.

Er, wie die meisten hier, sei traurig, dass es das nun nicht mehr gibt. Nicht nur wegen des Brotes: „Es war einfach die perfekte Symbiose aus Nahrung für den Körper und für die Seele“, sagt der Rentner. Er meint damit, die Ordensschwestern, die sich über das Essen hinaus Zeit für die Leute genommen, sich um sie gekümmert haben.

Fünf Jahre lang Stammkunde: Rentner Anderas Z. © Markus Götzfried

Die Zahl der Bedürftigen steigt: „Das ist für uns nicht mehr zu bewältigen“

Eine davon ist Schwester Elisabeth (83) – seit rund 15 Jahren hat sie sich um die Brotausgabe gekümmert. Doch jetzt ginge es einfach nicht mehr: „Auch im Kloster gibt es Personalmangel.“ Sie meint damit, es kämen einfach zu wenig junge Schwestern nach, die die Aufgaben übernehmen können.

Von den neun Ordensfrauen im Herz-Jesu-Kloster sind fünf bereits über 80 Jahre alt. Bis zuletzt hat Schwester Elisabeth immer noch selbst mit einem Rollwagen die Brote und Gebäcke von der nahen Backstube von Rischart abgeholt. Die Traditionsbäckerei hat die Ware gespendet.

Gleichzeitig sei die Zahl der Bedürftigen seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine von rund 100 auf bis zu 150 Menschen an manchen Tagen gestiegen. „Das ist für uns nicht mehr zu bewältigen“, sagt sie. Während sie das erzählt, werden ihre Augen wässrig. Sie wird die Menschen, die herkamen, vermissen – und diese sie.