Hitze und Trockenheit in München und der Region: Waldbrandgefahr steigt an - Regierung erklärt Maßnahme

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Hitze, wenig Regen und trockene Böden – im Sommer steigt die Gefahr für Waldbrände. Schon eine glimmende Zigarette kann für einen Brand sorgen. Wie es derzeit in München aussieht.

Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, ein laues Lüftchen: So oder ähnlichen stellen sich einige sicherlich den perfekten Sommer vor. In den letzten Wochen zeigte sich das Wetter in München und in der Region tatsächlich von seiner schönsten Seite. Diese Woche sind knapp 30 Grad drin, dazu kommt schwülwarme Luft – der Sommer scheint angekommen. Was für einige Menschen traumhaft klingt, ist für die Natur ein Albtraum. Kaum nennenswert sind die Regelfälle in der letzten Zeit, die Folge: Die Böden in der Region sind staubtrocken, das satte Grün der Wiesen ist an vielen Stellen weg und einem vertrocknetem Gelb gewichen.

Bei der langen Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr. In Teilen von Oberbayern gilt daher aktuell Warnstufe 4 laut Index des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Daher starten am Dienstag, dem 20. Juni, Beobachtungsflüge über ganz Oberbayern. Dies dient zur Vorbeugung. Doch wie ist die Lage in München und der Region?

Waldbrandgefahr in München? Beobachtungsflüge streifen den südlichen Rand von München

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA teilt die Regierung von Oberbayern mit, dass es bei den Beobachtungsflügen, die heute Nachmittag starten, vor allem um die Waldgebiete geht. Dies bedeutet, dass der südliche Rand von München überflogen wird, das Stadtgebiet ist davon nicht betroffen.

Generell gibt es bestimmte Verhaltensweise im Sommer in der Nähe von Wäldern. So teilt die Regierung von Oberbayern in einer aktuellen Pressemitteilung folgende Regeln mit, die für Wälder und Umkreise von 100 Metern gelten:

Kein offenes Feuer oder offenes Licht

Keine offenen Feuerstätten, beispielsweise vom Grill

Keine glimmenden Zigaretten entsorgen

In Wäldern sollten ebenfalls keine Scherben oder Glasflaschen zurückgelassen werden, durch den Brennglaseffekt kann ein Feuer entfachen. Generell gilt ein Rauchverbot zwischen dem 01. März und dem 31. Oktober.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Aktuell Stufe 3 Waldbrandgefahren-Index in München-Stadt

In städtischen Bereich von München gibt es derzeit eine mittlere Waldbrandgefahrenstufe (Stufe 3), informiert der DWD. Diese gilt voraussichtlich bis einschließlich Donnerstag (22. Juni). Für Freitag und Samstag gibt es aktuell eine ‚sehr geringe Gefahr‘.

Im Raum München Flughafen ist aktuell Stufe 4 erreicht, dies bedeutet, dass dort eine hohe Gefahr ist. Anhand der Vorausschau des DWDs schwächt sich die Gefahr im Lauf der Woche ab. Der Grund: Gewitter machen sich auf den Weg in die Region.

Im Sommer wird der Englische Garten in München zum Treffpunkt zum Sonnen und Verweilen. Auf was man achten muss. © Volker Preusser/Imago

Was gilt in den Parks in München

Wer im Sommer den Englischen Garten genießen will, sollte beachten, dass dort Grillen und Feuerentzünden grundsätzlich verboten ist. Ob es derzeit weitere Besonderheiten in Münchens Grünanlagen gibt, ist nicht bekannt. Eine Anfrage an das Baureferat München durch IPPEN.MEDIA blieb bisher unbeantwortet.