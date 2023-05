Hunderte Menschen feiern Erdogan-Wahlsieg am Siegestor – Polizei schreitet gegen Pyrotechnik ein

Von: Elisa Buhrke

Ein Foto der Versammlung zum Wahlsieg Erdogans in Ankara, Türkei: Ähnliche Szenen haben sich am Sonntag auch in München zugetragen. © IMAGO/Tunahan Turhan

Hunderte Menschen haben sich am Pfingstsonntag in München versammelt, um den Wahlsieg Erdogans zu feiern. Die Polizei ermittelt wegen zahlreicher Strafanzeigen.

München - Recep Tayyip Erdoğan hat erneut die Wahl zum türkischen Präsidenten gewonnen – das feierten hunderte Menschen im Münchner Zentrum am Pfingstsonntag, 28. Mai. Gegen Abend schritt die Polizei München ein, da sich nach ihren Angaben etwa 400 Personen und 150 Fahrzeugen rund um das Siegestor in der Leopoldstraße und Ludwigstraße versammelt hatten. Mehrere Menschen wurden angezeigt, unter anderem wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, Sprengstoffgesetz und wegen Beleidigungen.

Hunderte Menschen feiern Erdogan-Wahlsieg in München – Polizei schreitet ein

Laut Bericht der Polizei München fuhren mehr als zwanzig Streifen um Einsatzort, wo der Verkehr aufgrund der vielen Fahrzeuge und Personen stark eingeschränkt war. Etwa 200 Menschen feierten auf der Fläche am Siegestor mit schwenkenden Fahnen den Wahlsieg Erdoğans in der Türkei. Zudem fuhr ein Autokorso mit etwa 150 Wagen hupend und Fahne schwenkend über die Leopold- und Ludwigstraße. Mehrere Personen zündeten Pyrotechnik an.

Die Einsatzkräfte sperrten das Gelände um das Siegestor weiträumig ab. Erst kurz vor Mitternacht löste sich die Versammlung endgültig auf. Laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur liegt gegen mehrere Menschen Strafanzeige vor: Weil sie Pyrotechnik gezündet hatten und bei einem Mann, weil er eine verbotene türkische Militäruniform getragen hatte. Zwei Personen wurden wegen dem Raub einer Fahne festgenommen. Die genaue Anzahl der Strafanzeigen konnte die Polizei am Montag noch nicht benennen. Darüber hinaus wurden 94 Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt. Ein Verantwortlicher für die Spontanversammlung konnte nicht festgestellt werden. Das Kriminalfachdezernat 4 (Politisch motivierte Straftaten) ermittelt weiter.

Wahlsieg von Recep Tayyip Erdogan: Deutlicher Sieg gegen Konkurrenten

Erdoğan hat am Sonntag die Stichwahl gegen den Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu gewonnen. Der 69-Jährige erhielt nach vorläufigen Ergebnissen der Wahlbehörde etwa 52 Prozent aller Stimmen, Konkurrent Kilicdaroglu etwa 48 Prozent. 85 Prozent aller Wahlberechtigten nahmen teil. In Deutschland gab es nach Umfragen eine deutliche Mehrheit für Erdogan.

