Vorwurf Hygiene-Mängel: Wiesn-Wirt Peter Reichert zieht vor Gericht

Von: Sascha Karowski

Peter Reichert, Wirt des Oktoberfestzeltes „Bräurosl“ und der Gaststätte „Donisl“, posiert nach einer Pressekonferenz zum Strafbefehl gegen ihn wegen Hygienemängeln in seinem Wiesn-Zelt für die Fotografen. © Lennart Preiss/dpa

Wiesn-Wirt Peter Reichert zieht vor Gericht. Der Gastronom hat am Dienstag (25. April) Einspruch gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft eingelegt.

München - Der nächste Gang führt vors Gericht: Wiesn-Wirt Peter Reichert hat Einspruch gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft München I eingelegt. Das bestätigt eine Sprecherin des Amtsgerichts auf Anfrage unserer Redaktion. Bedeutet: Es wird zum Prozess kommen. Und das Urteil könnte Folgen haben.

Wiesn-Wirt Peter Reichert zieht vor Gericht: Staatsanwaltschaft spricht von Hygienemängeln

Hintergrund: Die Staatsanwaltschaft legt dem Gastronom zur Last, dass er in zwei Fällen vorsätzlich Lebensmittel in den Verkehr gebracht haben soll, die für den Verzehr durch Menschen ungeeignet sein sollen. Die Rede ist von einem Schädlingsbefall. Reichert betreibt die Bräurosl auf dem Oktoberfest und das Donisl am Marienplatz. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Strafbefehl erlassen, der eine Geldstrafe mit einer hohen zweistelligen Tagessatzanzahl vorsieht. Am Dienstag (25. April) nun hat Reichert Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt.

Das hatte der Wiesn-Wirt bereits angekündigt, denn er streitet die Vorwürfe vehement ab. In seinen Betrieben seien nie Ware oder Lebensmittel verarbeitet oder in Umlauf gebracht worden, „die schlecht oder verdorben waren“. Er kaufe „nur beste Qualität“ und achte „auf hervorragende Verarbeitung“. Daher sei „die Strafe unangemessen“.



Wiesn-Wirt Peter Reichert zieht vor Gericht: Für den Gastronom kann ein Urteil gravierende Folgen haben

Im Februar 2022 hatten Lebensmittelkontrolleure des städtischen Kreisverwaltungsreferates (KVR) eine Kontrolle im Donisl und im September eine Kontrolle in der „Bräurosl“ durchgeführt. Bei beiden Kontrollen wurden offenbar in den Betrieben Hygienemängel festgestellt.



Für den Wiesn-Wirt kann das am Ende Folgen haben. Wird er verurteilt, würde ihm das KVR wohl die Zuverlässigkeit aberkennen. Das könnte sein Ende als Wiesn-Wirt sein. Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) sagt: „Das Kreisverwaltungsreferat muss letztlich die Zuverlässigkeit prüfen. Und auch ich werde mir den Sachverhalt genau anschauen, denn auf die leichte Schulter nehme ich so etwas nicht.“