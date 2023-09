IAA-Demo mit fast 3000 Teilnehmern mitten durch München – Pyrotechnik gezündet

Von: Lucas Sauter Orengo

In München kam es am Sonntag, dem 10. September, zu einer Demonstration gegen die IAA. Bis zu 3000 Teilnehmer waren laut Polizei auf der Straße.

München - Erwartet wurde eine Vielzahl von Protesten. Am Ende lief die Internationale Automobilausstellung 2023 in München insgesamt recht ruhig. Besonders in den Wochen vor der Ausstellung war es im Stadtgebiet vermehrt zu Proteste gekommen, insbesondere die „Klima-Kleber“ organisierten mehrere Blockaden in der City - einige sind deshalb jetzt im Knast. Zum Abschluss der IAA am Sonntag (10. September) kam es in München dennoch zu einer größeren Demonstration, an der sich mehrere Organisationen beteiligten.

München: IAA-Demo mit fast 3000 Teilnehmern - Pyrotechnik gezündet

Wie die Polizei erklärt, waren etwa 2.500 Demonstrantinnen und Demonstranten an dem Straßenzug beteiligt, der bis zum Karolinenplatz anhielt. Wie es weiter heißt, musste der Zug auf Grund von Pyrotechnik-Einsatz mehrere Male angehalten werden, dennoch blieb er den Umständen entsprechend friedlich.

In München kam es am Sonntag (10. September) zu einer Demonstration gegen die IAA. © NEWS5 / Deyerler

Die Demo, die unter dem Namen „blockIAA“ lief, war am Luitpoldpark in Schwabing gestartet, wo die Organisatoren ein Camp aufgeschlagen hatten. Wie die Polizei erklärt, verlief die Demonstration insgesamt ohne größere Vorkomnisse. Die IAA endet am Sonntag in München.