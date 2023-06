„Ich bin erleichtert“: Wiesn-Geschäfte müssen sexistische und rassistische Motive entfernen

Von: Elisa Buhrke

Kein Rassismus oder Frauenfeindlichkeit auf der Wiesn: Zwei Schausteller müssen Motive auf ihren Geschäften entfernen. © IMAGO/Aaron Karasek

Sexistische und rassistische Motive soll es auf der Wiesn nicht mehr geben: Zwei Schausteller müssen sie von ihren Geschäften entfernen.

München - Schausteller und Stadt München haben sich geeinigt: Zwei Motive an Wiesn-Geschäften mit rassistischen und sexistischen Inhalten müssen zum diesjährigen Oktoberfest verschwinden. Das habe der interfraktionelle Arbeitskreis der Stadt München in Absprache mit den Schaustellern beschlossen, teilte Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) am Freitag, 23. Juni, mit.

Sexistische und rassistische Motive auf Wiesn-Geschäften kommen weg

„Ich bin erleichtert“, sagte Berger. Sie hatte sich bereits 2022 dafür eingesetzt, dass diskriminierende Darstellungen von den Ständen und Fahrgeschäften des Oktoberfests verschwinden. Aktuell seien die Schausteller dabei, die Motive überzumalen.

Die Grünen-Politikerin sprach ihre Anerkennung für die kooperative Zusammenarbeit aus: „Großen Respekt und vielen Dank, dass die Schausteller so mitgemacht haben und bereit sind, das vor der Wiesn noch zu ändern“. Einer der Schausteller habe berichtet, nach der Medien-Debatte um verletzende Motive habe er im vergangenen Jahr auf einem anderen Volksfest nicht mehr auftreten dürfen, so Berger.

Sexismus-Debatte in München: „Layla“ als Wiesn-Hit 2022

Speziell ging es in der Diskussion mit den Wiesn-Schaustellern um ein Fahrgeschäft und um eine Wurfbude. Diese stellten Menschen mit schwarzer Hautfarbe dar sowie einen Mann, der einer Frau unter den Rock schielte.

Im vergangenen Jahr hatte sich gerade die Debatte um Sexismus auf der Wiesn verschärft. Damals wurde diskutiert, ob der Song „Layla“ überhaupt gespielt werden dürfe. Auch die Wirte kündigten an, auf das Lied zu verzichten – Kapellmeister schrieben den Text sogar in eine entschärfte Version um. Doch die Besucher waren begeistert von dem Song: „Layla“ wurde letztendlich zum Wiesn-Hit gekürt. (elb/dpa)

