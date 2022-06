Unwetter: Rolling Stones müssen Einlass verschieben – Konzert beginnt mit Verspätung

Von: Katja Kraft

Rocken das Münchner Olympiastadion: (v. li.) Ron Wood, Mick Jagger und Keith Richards. © Manu Fernandez

Die Rolling Stones rocken an Pfingstsonntag das Münchner Olympiastadion. Alle wichtigen Infos zum Konzert und die Setlist der Rolling Stones finden Sie hier.

Update vom 5. Juni, 20.15 Uhr: Es sieht alles danach aus, dass das Konzert der Rolling Stones wie geplant um 20.45 Uhr starten kann. Das Stadion füllt sich allmählich, die Vorband Reef ist bereits auf der Bühne. Auch das Wetter scheint mitzuspielen.

Die Vorband Reef heizt vor dem „Rolling Stones“-Konzert im Olympiastadion ein. © Michael Schleicher

Ursprungsmeldung vom 5. Juni: Der Tourauftakt der Rolling Stones in Madrid war bereits der Hit. Nun folgt ihr Konzert im Münchner Olympiastadion. Am 5. Juni 2022 rocken Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood die Arena. Die Wetteraussichten waren bis zuletzt brenzlig. Deshalb reagierten die Veranstalter am Sonntag kurz vor 14 Uhr: „Aufgrund der angekündigten Schlechtwetterlage mit Starkregenfällen, Blitzen und Sturmböen heute Nachmittag verschiebt sich der Einlass des Konzerts der Rolling Stones im Münchner Olympiastadion um eine Stunde von 17 auf 18 Uhr“, teilten die Verantwortlichen mit. Der Beginn des Konzertes der Rolling Stones ist aktuell für 20.45 Uhr geplant.

Rolling Stones im Münchner Olympiastadion: Vorband Reef mit Jesse Wood

Nun ist also um 18 Uhr Einlass, die britische Gruppe Reef ist Vorband. Treu nach dem Motto „Es bleibt in der Familie“, wird hier Jesse Wood, der Sohn von Rolling Stone Ron Wood, die Gitarre spielen. Bis die Stones dann gegen 20.45 Uhr auf die Bühne kommen, kann der Himmel sich noch etwas austoben. Bevor die Rocker selbst mit ihrem musikalischen Donnerwetter loslegen.

Die Setlist: Auf diese Rolling-Stones-Hits können Sie sich freuen

Auf der Setlist, die die Rolling Stones in Madrid beim Tourauftakt spielten, sind einige Kracher. Hier die gesamte Liste: „Street fighting Man“, „19th nervous Breakdown“, „Sad sad sad“, „Tumbling dice“, „Out of Time“, „Beast of Burden“, „You can’t always get what you want“, „Living in a Ghost Town“, „Honky Tonk Women“, „Slipping away“, „Happy“, „Miss you“, „Midnight Rambler“, „Start me up“, „Paint it black“, „Sympathy for the Devil“, „Jumping Jack Flash“, „Gimme Shelter“, „Satisfaction“. Da fühlt es sich plötzlich wieder an wie vor 60 Jahren, als die Rolling Stones begannen. Wie Keith Richards im Interview erzählte, fühlt es sich heute noch ganz genau wie damals auf der Bühne an.

Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse für die Rolling Stones in München

Wer spontan dabei sein möchte: Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse des Münchner Olympiastadions. Doch unbedingt beachten: Auf dem Gelände ist ausschließlich Barzahlung möglich. Ausschließlich durchsichtige Taschen und Brustbeutel mit einer maximalen Größe von 30,5 x 30,5 cm darf man mit ins Stadion nehmen. Nicht durchsichtige Taschen dürfen maximal die Größe eines Din A5-Blattes haben (14,8 x 21 cm). Dann kann dem Konzertvergnügen nichts mehr im Wege stehen!