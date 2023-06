Inferno auf dem Mittleren Ring: 52-Jähriger stirbt bei Unfall mit Tanklaster – ganztägige Sperrung

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Beide Fahrerkabinen der Lastwagen brannten lichterloh. © Network Pictures

Die Landshuter Allee ist nach einer schweren Kollision den gesamten Tag gesperrt. Ein Kieslasterfahrer überlebte die Kollision mit einem Tanklaster nicht. Es droht Explosionsgefahr.

München – Die Szenen, die sich am Freitagmorgen im Münchner Berufsverkehr abgespielt haben, hätten nicht dramatischer sein können. Nach einem schweren Unfall stand um 7.30 Uhr ein voll beladener Tanklaster in Flammen. Nur der Feuerwehr war es zu verdanken, dass es auf der Landshuter Allee nicht zu einer gigantischen Explosion gekommen ist.

Kollision auf der Gegenfahrbahn: Sattelzug kracht in Tanklaster

Sowohl die Fahrerkabine des Tanklasters als auch die Kabine eines Kieslasters standen lichterloh in Flammen. Das Inferno war möglich, weil der Kieslaster von der Straße abgekommen und in die Gegenfahrbahn geraten ist. Dort krachte der Sattelzug in den Tanklaster. Was den schweren Unfall ausgelöst hat, war am Freitag laut des Polizeipräsidiums unklar. Der 52-jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Dachau schaffte es nicht mehr, sich rechtzeitig aus der Fahrerkabine zu retten. Er starb in den Flammen.

Der in Brand geratene Tanklaster war voll beladen. © Network Pictures

Sein Gegenüber, der 55-jährige Fahrer des Tanklasters, der aus Österreich stammt, überstand den Horror-Crash laut der Polizei unversehrt. Die Ermittlungen müssen nun zeigen, wie das alles passieren konnte. Laut der Polizei war der Kieslasters in Richtung Norden auf der Landshuter Allee unterwegs. Auf Höhe des Georg-Brauchle-Rings zog der Sattelzug dann plötzlich zur Seite und donnerte über den Grünstreifen. Ob der Fahrer akut erkrankt ist, zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte, ist im Bereich des Möglichen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Die Feuerwehr konnte die Explosion des Tanklasters verhindern. © Sigi Jantz

Konkretes konnten die Ermittler kurz nach dem Inferno aber nicht sagen. Auf Höhe der Unfallstelle war am Mittag ein breiter Schaumteppich zu sehen. Die Bergungsarbeiten sind aufwendig. Die Polizei geht davon aus, dass die Landshuter Allee mindestens bis zum Abend gesperrt sein wird.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!