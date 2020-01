Bei Spaziergang zusammengebrochen: TV-Star liegt auf Intensivstation

Sorge um Ingrid Steeger: Bei einem Spaziergang Anfang des Jahres 2020 ist die bekannte Schauspielerin zusammengebrochen.

Ingrid Steeger liegt nach einer Herz-OP auf der Intensivstation.

Die bekannte TV-Schauspielerin war zu Jahresbeginn zusammengebrochen.

„Ich hatte großes Glück“, erklärt die 72-Jährige bezüglich des Vorfalls.

Update vom 15. Januar 2020: Ingrid Steeger liegt auf der Intensivstation! Nachdem sie Anfang des Jahres zusammengebrochen war, wurde der bekannten Schauspielerin im Klinikum von Bad Hersfeld am Dienstag (14. Januar 2020) ein Defibrillator implantiert.

Am 1. Januar 2020 hatte Steeger während eines Spaziergangs einen Herzstillstand erlitten. Mit dabei war auch ihr guter Freund Guido. „Mein Herz blieb zwei Minuten lang stehen. Guido hat mich reanimiert. Ich hatte großes Glück“, erklärt die 72-Jährige gegenüber Bild.

Der Defibrillator soll fortan ihren Herzrhythmus überwachen. „Ich hatte in der Vergangenheit schon öfter diesen Schwindel. Bislang hieß es immer, das liegt am Eisenmangel. In der Klinik haben sie mich jetzt total auf den Kopf gestellt. Und herausgefunden, dass ich es am Herzen hab“, erklärt Steeger erleichtert.

Im Juli 2019 hatte die 72-Jährige bei den Hersfelder Festspielen ihr Schauspiel-Comeback gefeiert. In der Folge hatte Steeger angekündigt, ihren Wohnort München gemeinsam mit Freund Guido verlassen zu wollen (siehe Ursprungsmeldung).

mm/tz

„Ich will nur noch weg aus München“ -Drama um Ingrid Steeger geht weiter

Ursprungsmeldung vom 18. September 2019:

München - Kaum ist sie zurück, will sie wieder weg – weg aus München, weg aus Schwabing, weg aus ihrer Wohnung, wo sie vor wenigen Wochen öffentlich abgestürzt ist. Das Drama um Ingrid Steeger (72), den einstigen immer fröhlichen Klimbim-Star, scheint kein Ende zu nehmen.

Am Montagabend hat ihre enge Freundin Danielle ­Waldleitner die Schauspielerin vom Hauptbahnhof abgeholt – Steeger verbrachte eine Woche bei ihrer Schwester Jutta in Schwerin. Dort kam sie zur Ruhe, nachdem die Ärzte im Bogenhausener Krankenhaus die Schauspielerin wieder entlassen haben.

Ingrid Steeger: „Ich will nur noch weg aus München“

Doch als die tz Ingrid Steeger kurz nach ihrer Ankunft erreicht, ist sie ungehalten: „Ich will nur noch weg aus München“, schimpft Steeger. Hier habe sie keine Freunde mehr. „Ich will nach Bremen ziehen, dort habe ich mehr Freunde“, sagt sie. Überhaupt habe sie genug Freunde, wo sie unterkommen könnte.

Ihre Wohnung in Schwabing hat in Steegers Abwesenheit Danielle Waldleitner auf Vordermann gebracht. Nachbarn beschwerten sich vor Wochen über Unrat und Gestank aus ihrer Wohnung. Gesundheitlich gehe es ihr „fabelhaft“, wie Steeger am Telefon erzählt. „Sonst wäre ich nicht hier. Die Ärzte haben nichts gefunden, deshalb haben sie mich wieder entlassen“, sagt sie. „Ich habe zu viele rote Blutkörperchen“, so Steeger, deshalb sei ihr manchmal schwindlig. Medikamente müsse sie aber keine nehmen.

Dass der öffentliche Absturz durch ein Zuviel an Alkohol ausgelöst wurde – das glaubt vor allem Steegers Freund Terry Black. Der hat seit einigen Wochen Steegers Liebstes in Pflege: die kleine Yorkshire-Hündin Eliza Doolittle. „Wenn man sich nicht selbst versorgen kann, wie soll man sich dann um einen Hund kümmern?“, fragt Black provokant im Gespräch mit der tz. Er hat die Hündin in Obhut genommen, zum Tierarzt gebracht, im Hundesalon einer gründlichen Pflege unterzogen. „Sie bekommt ihren Hund schon wieder, aber erst soll sie mir den Impfpass und die Hundemarke zeigen“, so Black. Er sagt, er habe Angst um den kleinen Hund, erst im Januar habe ihn Ingrid aus Versehen ins Gleis fallen lassen.

Ingrid Steeger fühlt sich von altem Freund verraten

Die Schauspielerin gibt sich kämpferisch: „Ich bekomme meinen Hund schon wieder zurück, verlassen sie sich drauf! Und wenn ich zur Polizei gehen muss!“ Obwohl ­Terry Black sich um die Kleine gekümmert hat, fühlt sie sich von ihm hintergangen. „Mit ihm habe ich nichts mehr zu tun.“ Bleibt nur zu hoffen, dass Ingrid Steeger die nächsten Wochen wieder auf die Beine kommt. Danielle Waldleitner, die allerdings vierfache Mama ist, versucht ihr dabei zu helfen. Sie war es auch, die Steeger kurzerhand, nachdem sie auf der Straße gestürzt ist, ins Krankenhaus und später zu ihrer Schwester nach Schwerin gefahren hat. Jetzt also Bremen?

Margot Hellwig sorgt unterdessen mit ihrer Wohnsituation für aufregen - denn wie der Volksmusik-Star nun lebt, ist einfach kurios.

Maria Zsolnay