„Isar-Mord“ jährt sich: Noch immer sucht die Polizei den Täter

Die Polizei München bittet um Hinweise zum „Isar-Mord“ an Domenico Lorusso. © Polizeipräsidium München

Der Mord an Domenico Lorusso 2013 erschüttert München. Trotz vorhandener DNA-Spuren kann der Täter bis heute nicht ermittelt werden. Die Polizei München bittet weiter um Hinweise; ein Plakat mit dem Bild des Opfers hängt nun am Tatort.

Am 25. Mai 2013 wird Domenico Lorusso an der Isar brutal erstochen. Am Donnerstag ist der zehnte Jahrestag des Mordes.

Im sogenannten „Isar-Mord“ fehlt noch immer eine heiße Spur. Der Täter bleibt unerkannt.

Die Polizei München hat eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

„Isarmord“: Was ist passiert?

München – Am 28.05.2013, gegen 22.00 Uhr, sind der damals 31-jährige Italiener Domenico Lorusso aus München und seine damals 28-jährige Verlobte mit ihren Fahrrädern unterwegs. Am nächsten Tag will das Paar nach Italien reisen und den Familien erzählen, dass sie heiraten werden. Der Ingenieur bei Airbus radelt mit seiner Verlobten vom Gärtnerplatz kommend an der Erhardtstraße die Isar entlang. Sie wollen nach Hause zu ihrer Wohnung am Wiener Platz in Haidhausen.

Auf Höhe des Europäischen Patentamtes, radeln die beiden an einem unbekannten Mann vorbei, der ihnen auf dem Gehweg entgegenkommt, so die Polizei München. Der Unbekannte spuckt die Verlobte von Lorusso aus dem Nichts an, als sie an ihm vorbeifährt. Das erzählt sie beim Weiterfahren ihrem Verlobten. Der damals 31-Jährige dreht sich deswegen um und fährt zu dem Mann zurück. Die Freundin sieht aus einer Entfernung von etwa 50 Metern, wie sich daraufhin zwischen ihrem Partner und dem Unbekannten ein „kurzes Wortgefecht und eine Rangelei“ entwickelt, heißt es.

Todesursache Herzstich: Unbekannter sticht den 31-Jährigen nieder

Dann entfernt der Mann sich zu Fuß auf dem Gehweg der Erhardtstraße in Richtung der Corneliusstraße. Domenico Lorusso bricht zusammen. Die Verlobte verständigt sofort den Notarzt und bittet vorbeikommende Passanten um Hilfe. Der Verletzte wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Er verstirbt wenig später an den schweren Verletzungen. Bei der Obduktion werden „multiple Stichverletzungen“ festgestellt. Ein Herzstich ist die Todesursache.

Später konnten die Spurensicherung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin der LMU München „vermeintlich tatrelevantes DNA-Material“ gesichert werden. Der Täter hatte sich wohl auch selbst verletzt, als er den damals 31-Jährigen attackierte, heißt es.

Mord an der Isar in München an Domenico Lorusso nach Spuck-Attacke auf Verlobte. © Reinhard Kurzendörfer

7500 überprüfte Handybesitzer und über 1000 Hinweise – bislang ohne Erfolg

Die Polizei gründete zur Aufklärung des Mordfalles die Sonderkommission Cornelius mit zwischenzeitlich bis zu 30 Beamtinnen und Beamten. Die Bilanz der Ermittlungen: über 1000 Hinweise, 7500 überprüfte Handybesitzer, 5800 entnommene Speichelproben und eine Funkzellenauswertung von über 560.000 Datensätzen sowie 400 Meldungen über spuckende Personen. Die Suche nach dem Täter des Isar-Mords bleibt erfolglos.

Die Ermittlungen laufen Jahre danach weiter und dauern an – bis heute. 2019 gab die Münchner Polizei unter Anwendung des damals neu eingeführten Polizeiaufgabengesetzes (PAG) eine vertiefte DNA-Analyse bei Expertinnen und Experten der Universität Innsbruck in Auftrag. Das Ergebnis: Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe der Täter braune Augen, eher hellbraune Haare und einen „mittleren Hauttyp“, hieß es.

2022: Im „Mordkeller“ wird 30 neuen Spuren nachgegangen

Vergangenes Jahr nahm das Kommissariat K 11 eine drei Monate andauernde und umfassende Fallrevision der Ermittlungsakten vor. Dabei kommen 30 neue bisher unentdeckte Spuren zum Vorschein.

Die Tat ist neben dem Mordfall Michaela Eisch einer der unaufgeklärten Mordfälle in München, die in ganz Deutschland eine große Medienresonanz hervorriefen. Auch eine mehrfache Ausstrahlung in der ZDF-Fernsehreihe Aktenzeichen XY … ungelöst in den Jahren 2013 und 2016 ergab keine Erkenntnisse, die zur Ermittlung des Täters von Domenico Lorusso hätten führen können.

Täterbeschreibung Der Täter ist männlich, etwa 1,80 Meter groß, trug eine längere Jacke oder einen Mantel und eine Umhängetasche. Zeugenaufruf Personen, die Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11 mit der Telefonnummer 089 29100 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Auslobung Nach wie vor ist für Hinweise, die zur „Klärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters“ führen, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

Am Tatort: Plakat mit Bild des Opfers soll neue Hinweise bringen

Anlässlich des zehnten Jahrestages des Tötungsdeliktes stellt die Polizei München ein Plakat mit einer Abbildung von Domenico Lorusso im Bereich des Tatorts an der Isar auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Kommissariat 11 hoffe darauf, dadurch Hinweise auf die Tat oder den Täter zu erhalten, die bisher noch nicht bei der Polizei bekannt geworden sind.