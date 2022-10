Jens Lehmann schwänzt Prozess in München: Warum der Ex-National-Torhüter sich vor der Justiz drückt

Von: Andreas Thieme

Der frühere Nationaltorhüter Jens Lehmann hat seinen Prozess am Münchner Amtsgericht geschwänzt © Sven Hoppe/dpa

Richterin Julia Scholz wartete gestern vergebens: Jens Lehmann (52) hätte vor dem Münchner Amtsgericht erscheinen müssen, weil er ein Knöllchen nicht bezahlt hat. Doch obwohl der Ex-Nationalspieler selbst Einspruch gegen seinen Strafbefehl eingelegt hatte, blieb er der Verhandlung fern.

München - War sich der frühere Star-Fußballer für diesen Termin zu fein? Am Münchner Amtsgericht ließ Jens Lehmann (52) gestern seinen Prozess platzen - er musste sich wegen Falschparkens verantworten. Doch auf Saal A 37 des Strafjustizzentrums wartete Richterin Julia Scholz vergebens auf den prominenten Angeklagten. Um 13.30 Uhr hätte Lehmann dort eigentlich erscheinen müssen. Aber: „Er hat am Vormittag angerufen und angegeben, dass er anderweitige Termine habe“, gab Richterin Scholz genervt zu Protokoll. Im Klartext: Für die Justiz hatte Lehmann gestern leider keine Zeit…

Dabei hatte er den Prozess noch selbst in die Wege geleitet. Der Hintergrund: Die Polizei hatte den früheren Fußball-National-Torhüter beim Falschparken in der Maderbräustraße erwischt. Der Vorfall datiert vom 31. Mai. Laut Staatsanwaltschaft hatte Lehmann im absoluten Halteverbot gestanden. Und kassierte dafür ein Knöllchen in Höhe von 40 Euro.

München: Jens Lehmann schwänzte seinen Prozess - die Richterin verurteilte ihn trotzdem

Doch das wollte Lehmann nicht akzeptieren. Statt zu zahlen, legte der Widerspruch ein - nur deshalb ging die Sache vor Gericht. Gestern aber schwänzte er einfach seinen Prozess. Dabei hatte Lehmann nach tz-Informationen über Wochen selbst den Schriftverkehr mit dem Amtsgericht geführt. Einen Anwalt hat er für den Fall erst gar nicht engagiert - wohl um Kosten zu sparen. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, dass sich Lehmann früher sogar mit dem Helikopter von Starnberg nach Stuttgart zum Fußball-Training fliegen ließ…

Amtsrichterin Julia Scholz wartete vergebens auf Jens Lehmann. Der Ex-Nationaltorhütern schwänzte seinen Prozess © Andreas Thieme

Laut der Richterin gilt Lehmanns Ausrede aber nicht - sie verurteilte ihn in Abwesenheit. Neben dem Knöllchen muss er nun auch die Gerichtskosten über mehrere Hundert Euro zahlen. Es ist nicht das erste juristische Foul des Ex-Kickers. Wegen Beihilfe zur Unfallflucht wurde er 2016 zu 42 500 Euro Geldstrafe verurteilt. Weil er innerorts München 61 km/h zu schnell fuhr, muss er im Dezember erneut vor Gericht. Für bundesweite Schlagzeilen hatte Lehmann im Juli gesorgt: Den Carport seines Starnberger Nachbarn soll er mit einer Kettensäge beschädigt haben. In dem Fall dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II noch an.