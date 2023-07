Letzter Tag von „Rolling Loud“ in München: Megastar Travis Scott kommt zu spät - wegen US-Präsident Joe Biden

Von: Armin Rösl

Mit 90 Minuten Verspätung kam Travis Scott auf die Bühne des „Rolling Loud“ in München. © rm

Zum Schluss wurde es eng beim „Rolling Loud“: Der Höhepunkt des Festivals, der US-Rapper Travis Scott, hatte Verspätung. Statt angekündigter 75 Minuten dauerte sein Set nur 35.

München - Das Ende von „Rolling Loud“ am Sonntagabend passt zum ganzen dreitägigen Festival: eine Megaparty, aber es läuft nicht alles rund und reibungslos. Nach den Vorfällen (Steinwürfe gegen Sicherheitskräfte und Überspringen von Wellenbrecher-Zäunen) am Freitag und Samstag mit Beinahe-Abbruch des Festivals erhalten die Zehntausenden Fans kurz vor dem Set des Hauptacts am Sonntag eine Hiobsbotschaft über die Lautsprecher: Travis Scott, einer der aktuell weltweit größten und erfolgreichsten Rapper, befinde sich noch im Flugzeug und werde sich verspäten, hieß es. Angekündigt war der Hauptact ursprünglich für 20.30 Uhr bis 21.45 Uhr.

US-Rapper Travis Scott am späten Sonntagabend in München. © Privat

Das Publikum reagiert genervt, zu Aggressionen kommt es glücklicherweise nicht. Kurz nach dem Ende des Festival teilt Veranstalter Live Nation am Sonntag gegen 23 Uhr via Pressemitteilung den Grund für die Verzögerung mit : „Wegen eines mit der Landung von US-Präsident Joe Biden in London verfügten zeitweisen Flugverbots konnte Travis Scott leider nicht wie geplant abfliegen. Aufgrund der dadurch verspäteten Landung in München gegen 21.30 Uhr musste sein Auftritt beim Rolling Loud, einem der Höhepunkte des Festivals, verschoben werden. Die Behörden gestatteten deshalb eine Verlängerung der Auftrittszeit bis 22.45 Uhr.“

Die Wartezeit überbrücken die beiden „Rolling Loud“-DJs Five Venoms und DJ Scheme. Sie schaffen es dank gut und gefühlvoll ausgewählter Songs, das Publikum schnell für sich zu gewinnen und ihm einen Schuss guter Laune zu verpassen.

Am Ende standen diese Worte auf den Leinwänden. © rm

Um kurz nach 22 Uhr betritt dann doch noch Travis Scott die Bühne und zündet ein fulminantes Rap-Bass-Hüpf-Feuerwerk. Genau das, worauf die Zehntausenden Fans gewartet haben, viele schon seit dem frühen Nachmittag unter glühender Sonne. Für die meisten war der 32-Jährige US-Amerikaner DER Act des Festivals. Statt 75 Minuten sind es allerdings nur 35 Minuten, um 22.45 Uhr war Schluss. Das Publikum ist zu diesem Zeitpunkt eine Mischung aus Übermüdigkeit und Glückseligkeit. Einmal Travis Scott live erleben. Dafür stehen am späten Sonntagabend auch viele Menschen draußen entlang des Festivalzauns, um wenigstens ein bisschen vom Hauch dessen zu erhaschen.

Um 22.50 Uhr bittet ein Sprecher des Veranstalters übers Mikrofon um Entschuldigung für die Verspätung von Travis Scott und dafür, dass der Auftritt so kurz war. Der Sprecher wünscht allen einen guten und sicheren Heimweg und bittet: „Respektiert die Sicherheits- und Ordnungskräfte.“ Nur dank ihnen habe das Festival bis zum Ende und mit Verlängerung durchgeführt werden können, inklusive dem, wenn auch kurzen, Auftritt des Megastars Travis Scott.

Am Ende ist auf den großen Leinwänden neben der Hauptbühne zu lesen: „Thank you for coming to Rolling Loud Germany. We love you. See you next year. Thank you.“