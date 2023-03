Star-Imitator Jörg Knör sagt Auftritt im Bayerischen Hof München ab: „Es tut mir sehr leid“

Von: Elisa Buhrke

Wegen Krankheit muss der Auftritt von Jörg Knör im Bayerischen Hof ausfallen. © IMAGO/ Future Image/ gbrci

Der Auftritt von Jörg Knör im Bayerischen Hof in München fällt aus. Der Comedian liegt mit angeschlagener Stimme krank im Bett.

München - Nach 23 Jahren Pause wollte er endlich wieder in Bayern auftreten: Doch seine Show am Donnerstag, 2. März, und am 3. März im Bayerischen Hof muss Jörg Knör leider absagen. Der Kabarettist und Parodist liegt krank im Hotelbett – zuvor war er bereits extra von Hamburg nach München angereist. „Es tut mir sehr, sehr leid und ich hoffe auf eine neue Chance in München. Wenn es mir wieder gut geht. Es ist wirklich zum Mäusemelken“, sagt er im Interview mit der Bild.

Als Bühnenkünstler sei er einfach auf seine Stimme angewiesen – doch die mache eben nicht mit. Laut der Website Komödie im Bayerischen Hof gibt es noch keinen Ersatztermin. Intendant René Reinersorff teilte der Bild jedoch mit, dass der Auftritt möglichst schon im April nachgeholt werden soll.

Comedian enttäuscht: „Als Busfahrer könnte ich in die Arbeit gehen.“

„Als Busfahrer könnte ich in die Arbeit gehen, als Taxifahrer auch. Aber ich bin Parodist und Sänger und kann leider das, was ich den Menschen verspreche, nicht erzeugen“, äußert er sich gegenüber der Bild. Doch der Infekt beeinträchtigt nach Angaben des Portals seine Stimme zu stark.

Der Comedian kann die Stimmen von zahlreichen Stars und Politikern täuschend echt nachahmen. Darunter auch Prominente wie Angela Merkel, Udo Lindenberg und Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt. „Ich würde Schmidt gerne aus dem Himmel aufleben lassen. Und ihm unter dem Motto ‘nur ne Kippe und Rauch‘ über Corona und die ganzen Schwurbler reden lassen“, so Knör im Interview.

Bereits verkaufte Tickets können nach Angaben des Bayerischen Hofs entweder gegen eine andere Vorstellung im Programm oder gegen einen Gutschein umgetauscht oder aber erstattet werden. Wer die Karten bei einem externen Anbieter gekauft hat, muss sich direkt an diesen wenden.

