Forderung von Jung-Politikern: Welt-Messe Gamescom soll nach München kommen

Die Gamescom fand 2022 ebenfalls in Köln statt. Jetzt wollen Jung-Politiker sie nach München holen.

Von Sascha Karowski schließen

Die Jungen Liberalen wollen die Gamescom nach München holen. Die Messe für Videospiele gilt als die weltweit größte ihrer Art.

München - Die Messe für Computerspiele, die Gamescom, soll nach München kommen. Das fordern die Jungen Liberalen (Julis). Die Messe ist am Mittwoch (23. August) in Köln eröffnet worden. 2022 zählten die Veranstalter 265 000 Besucher und 1135 Aussteller auf 220 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Gemessen an dieser Ausstellungsfläche und der Besucheranzahl gilt die Gamescom aktuell als die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele.

Welt-Messe Gamescom soll nach München kommen: „So ein Event brauchen wir für die bayerische Digitalbranche“

„Wenn wir sie hier in München ansiedeln können, wäre das ein riesiger Schritt für die bayerische Computer- und Softwareindustrie“, sagt Juli-Landesvorsitzender Felix Meyer aus München. „Genau die Branchen, die wir hier brauchen, um auch in Zukunft oben mitzuspielen.“



Wie wichtig große Messen für einzelne Branchen vor Ort sein können, zeige schon die Mobilitätsmesse IAA, die seit 2021 in München stattfindet. „So ein Event brauchen wir auch für die bayerische Digitalbranche.“



Welt-Messe Gamescom soll nach München kommen: „Können zweigen, dass wir mehr als Lederhose sind“

Die Gamescom kombiniere Innovation und Kultur – und sie sei ein Magnet für viele Gamer aus Deutschland und der Welt. „Mit der Gamescom kann Bayern nicht nur zeigen, dass wir mehr als Lederhose und Oktoberfest sind, sondern sich auch noch einen der Big Player in der Digitalwirtschaft ins Land holen“, sagt Meyer.

Unterstützt werden die bayerischen Jungen Liberalen vom digitalpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Maximilian Funke-Kaiser: „München hat die Infrastruktur für große Veranstaltungen und viele junge und digitale Unternehmen, die von einer großen Messe vor Ort unglaublich profitieren würden.“