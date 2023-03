Justin Bieber sagt Auftritt in München ab: Fans toben - „Ich habe keine Worte“

Von: Elisa Buhrke

Das Konzert von Justin Bieber am 9. März in der Olympiahalle findet nicht statt. Bisher war es auf unbestimmte Zeit verlegt worden, doch nun hat der Sänger seine komplette Welttournee abgesagt.

München - In ein paar Tagen wollte der Megastar eigentlich nach München kommen. Doch jetzt hat Justin Bieber das geplante Konzert am Donnerstag, 9. März, in der Olympiahalle endgültig abgesagt. Auch die bereits ausgefallenen Termine in Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin finden nicht mehr statt. Ursprünglich hatte sein Management im Oktober 2022 noch über Instagram verkündet, die Daten würden auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Fans, die bereits Tickets für die Europa-Konzerte erworben hatten, wurden am Dienstag von den Online-Händlern und Veranstaltern informiert. Damit liegt die komplette „Justice World Tour“ brach: Selbst Termine in den USA und Australien, die erst für 2024 angesetzt waren, fallen aus.

Absage von Justin Bieber Konzert in München: „Keine Worte, das zu beschreiben“

Bisher gibt es kein offizielles Statement von Justin Bieber oder seinem Management. Auf der Website des Olympiaparks München findet sich lediglich der Hinweis, dass bereits erworbene Karten „an der der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden [können], an der sie gekauft wurden.“ Auch vonseiten des Ticket-Riesen eventim gibt es keinerlei weitere Informationen zum Grund der Absage. Der Händler übernehme jedoch die Rückabwicklung und brauche dafür Tickets und Kontaktdaten der Betroffenen.

Das Mega-Konzert von Justin Bieber im März in der Olympiahalle München findet nicht statt. Es gibt keinen Ersatztermin. © IMAGO/HANSSON KRISTER/Aftonbladet

Auf Instagram äußern sich seine Fans derweil erzürnt über die Absage der Welttournee: „Ich habe JAHRELANG darauf gewartet, dann wird es verschoben und heute Morgen wache ich auf, um zu erfahren, dass es gecancelt wurde – nach sechs Monaten warten. Und Justin kann nicht einmal eine Entschuldigung herausbringen. Lächerlich“, schreibt eine Nutzerin. „Das Konzert war mein Traum, aber jedes Mal gab es ein Problem damit. Ich kaufe mir nie wieder ein Ticket. Ich habe keine Worte, das zu beschreiben“, kommentiert eine andere (beide Kommentare aus dem Englischen übersetzt).

Grund für Absage der „Justice World Tour“: Bisher kein offizielles Statement von Justin Bieber

So wie diesen beiden Fans dürfte es vielen gehen, die dem Konzert in München sehnsüchtig entgegengefiebert haben. Im September hatte Bieber nach einem Konzert in Brasilien über einen Twitter-Post bekannt gegeben, dass er komplett erschöpft sei und seine Gesundheit erst einmal Priorität habe. Im vergangenen Jahr hatte er zudem seine Erkrankung am Ramsay Hunt Syndrom publik gemacht, aufgrund dessen seine eine Gesichtshälte zeitweise gelähmt war. Ob weiterhin Gesundheitsprobleme hinter der endgültigen Welt-Tournee-Absage stecken oder ein anderer Grund, darüber lässt sich bisher nur spekulieren.

