Ehemalige Oberbürgermeister: Stadt München will Amtszeiten aufarbeiten - Ehre für Erich Kiesl?

Von: Sascha Karowski

Der ehemalige Oberbürgermeister Erich Kiesl (CSU). © Bildarchiv

Die Amtszeit der ehemaligen Münchner Oberbürgermeister Georg Kronawitter (SPD) und Erich Kiesl (CSU) soll besser erforscht und dokumentiert werden. Das fordern mehrere Fraktionen. Die CSU sieht dabei die Chance gekommen, endlich eine Straße oder einen Platz nach Kiesl zu benennen.

München - Georg Kronawitter (SPD) und Erich Kiesl (CSU) haben München geprägt – jeweils auf unterschiedliche Weise. Kronawitter regierte im Rathaus von 1972 bis 1978 sowie von 1984 bis 1993. Kiesl saß von 1978 bis 1984 auf dem Chefsessel. In diese beiden Amtszeiten fallen ein deutlicher Ausbau des Münchner

Georg Kronawitter und Erich Kiesl in München: Geburtsstunde des Westparks und U-Bahn-Bau

U-Bahn-Netzes, die Bewerbung für die Internationale Gartenschau und damit die Geburtsstunde des Westparks oder der Bau des Gasteigs. Erforscht ist diese Epoche bisher jedoch nur unzureichend. Das wollen die Stadtratsfraktionen von Grünen, CSU und SPD beheben.



Die jüngere Stadtgeschichte seit 1945 ist unterschiedlich dokumentiert. So haben die Nachkriegsjahre starke Resonanz in Forschung und Publizistik gefunden. Vergleichsweise gut dokumentiert ist auch die für die Stadtentwicklung wirkmächtige Phase der ausgehenden 1960er- und frühen 1970er-Jahre, was insbesondere den Olympischen Sommerspielen von 1972 zu verdanken ist. Weniger Aufmerksamkeit wurde dagegen bislang den Jahren nach Olympia zuteil. Auf Antrag der drei großen Fraktionen im Stadtrat soll diese Zeit nun dokumentiert und den Münchnern zugänglich gemacht werden. Der Antrag entstand in Kooperation mit Hildegard Kronawitter und einem großen Kreis historisch Interessierter.



Georg Kronawitter und Erich Kiesl in München: Probleme von damals vergleichbar mit denen von heute

„Die Zeit von Anfang der 70er- bis Anfang der 90er-Jahre war prägend für das Bild von München, das wir heute kennen“, sagt Grünen-Chef Dominik Krause . Durch die Olympischen Spiele 1972 und dem damit verbundenen Ausbau von U- und S-Bahn sei der Grundstein für München als moderne Großstadt gelegt worden. „Gleichzeitig standen mit diesem neuen Wachstum besonders unter Georg Kronawitter auch neue Ziele auf der Agenda der Stadtentwicklung.“

In der Ära Kronawitter/Kiesl hätten tatsächlich viele der großen Zukunftsfragen ihren Ursprung, sagt SPD-Chefin Anne Hübner. „Der Umgang mit dem Bevölkerungswachstum und der einhergehenden Wohnungsknappheit genauso wie der Wunsch der Bevölkerung nach stärkerer politischer Mitbestimmung. Zu erfahren, wie diesen Fragen damals politisch begegnet wurde, kann auch neue Impulse für jetzt und morgen geben.“

Georg Kronawitter und Erich Kiesl in München: CSU sieht Chance, ihren Oberbürgermeister zu ehren

CSU-Chef Manuel Pretzl sieht das ähnlich, die politische Ära der 70er- und 80er-Jahre sei hochspannend. „Es gibt viele Parallelen zur heutigen Zeit: Wohnungsnot und ÖPNV-Ausbau standen im Mittelpunkt. Vielleicht kann die historische Aufarbeitung der Vergangenheit zu einer mutigeren Politik in der Gegenwart beitragen.“



Pretzl sieht im Zusammenhang mit der Aufarbeitung aber auch eine Chance, den einstigen und bisher einzigen CSU-OB in München entsprechend durch eine Straßen- oder Platzbenennung zu würdigen. Das war unter anderem wegen Kiesls Bauland-Affäre bislang immer abgelehnt worden. 1981 war bekannt geworden, dass der Bayerischen Hausbau circa 60 000 Quadratmeter städtischen Grunds in bester Lage deutlich unter Wert verkauft worden waren.



CSU-Chef Manuel Pretzl: „Ja, Erich Kiesl hat Fehler gemacht. Aber sein Verdienst um die Stadt bleibt“

„Ja, Erich Kiesl hat Fehler gemacht“, sagt Pretzl auf Anfrage. „Aber sein Verdienst um unsere Stadt bleibt unabhängig davon bestehen.“ Kiesl habe als OB den Wohnungsbau und den U-Bahn-Bau entscheidend vorangetrieben. „Wir würden es deshalb unterstützen, wenn er in München einen Platz oder eine Straße bekommen würde. Vielleicht an einer der neu geplanten U-Bahn-Stationen. Das wäre eine passende Ehre für Erich Kiesl.“