Auf Tollwood-Gelände: Kirche im Olympiapark steht in Flammen – und brennt komplett nieder

Die Kirche im Olympiapark stand in Flammen und brannte komplett nieder.

Feuerwehr im Einsatz

Von Katarina Amtmann schließen

Eine Kirche im Münchner Olympiapark stand in der Nacht auf Sonntag in Flammen. Das Feuer beschädigte auch umliegende Bäume.

München - In der Nacht auf Sonntag, 11. Juni, ist die Väterchen Timofejs Ost-West-Friedenskirche im Olympiapark komplett niedergebrannt. Das teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand.

Kirche im Olympiapark in München brennt nieder

Der Pressemitteilung zufolge erreichten die Leitstelle mehrere Anrufe, dass Flammen auf dem Olympiagelände zu sehen seien. Als kurz darauf die Feuerwehr eintraf, wurde sie bereits vom Sicherheitsdienst empfangen und eingewiesen.

Die Kirche inmitten des Tollwood-Geländes stand in Vollbrand. Die Flammen beschädigten außerdem bereits umliegende Bäume und eine Stromleitung. Mehre Atemschutztrupps mit fünf C-Rohren begannen sofort mit den Löscharbeiten.

Nach 20 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Das Gebäude brannte jedoch bis auf den Grund nieder. „Wegen der beschädigten Stromleitung forderte der Einsatzleiter noch einen Mitarbeiter der Stadtwerke an. Er schaltete den betroffenen Bereich stromlos“, so die Feuerwehr weiter.

Kirche im Olympiapark brennt nieder: Feuerwehr noch Stunden im Einsatz

„Die Nachlöscharbeiten dauerten bis rund drei Uhr. Um die Brandstelle zu kontrollieren, fuhr ein Hilfeleistungslöschfahrzeug gegen halb sechs Uhr erneut an die Einsatzstelle. Die Einsatzkräfte mussten hier noch einige Glutnester ablöschen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Höhe des Schadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. (kam)

