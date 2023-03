Kita-Gebühren in München: Neue Verträge sollen wohl erst im Herbst 24 eingeführt werden - „Gibt enormen Druck“

Von: Sascha Karowski

Die neuen Kita-Gebühren werden in München wohl erst im Herbst 24 eingeführt. © Sebastian Gollnow

Die neuen Kita-Gebühren in München sollen wohl doch nicht zum 1. Januar eingeführt werden. Nach Informationen unserer Redaktion möchte die Stadt die Einführung verschieben.

München - Die Anpassung der Kita-Gebühren soll offenbar doch nicht zum 1. Januar 2024 erfolgen, sondern erst zum Herbst - also zu Beginn des neuen Kita-Jahres 24/25. Nach Informationen unserer Redaktion basteln Verwaltung und Stadtrat gerade an einem entsprechenden Beschluss. Mit dieser Verschiebung hätte die Verwaltung ein paar Monate mehr Zeit, um das neue Modell wasserdicht zu gestalten. „Es gibt einen enormen Druck, weil so ein Modell für eine Stadt dieser Größe noch nicht gestaltet wurde“, sagt ein Rathaus-Insider.

Kita-Gebühren in München: Privater Träger hatte gegen die Münchner Förderformel geklagt

Wie berichtet, hatte die Stadt über Jahre ein Förderkonzept angewandt, um Kita-Plätze weitgehend günstig anbieten zu können. Die Einrichtungen erhielten Zuschüsse, wenn sie sich an Vorgaben hielten, also beispielsweise eine tarifgerechte Bezahlung und geregelte Öffnungszeiten. Doch nicht jede Kita beteiligte sich an dieser Münchner Förderformel.

Ein privater Träger klagte sogar, weil durch die Bezuschussung der vorwiegend städtischen Kitas ein Wettbewerbsnachteil entstehe. Das Verwaltungsgericht gab dem Betreiber Recht. Der Stadtrat hatte sich daher für ein Defizitvertragssystem entschieden, das zum 1. Januar eingeführt werden sollte. Den Trägern würden hierbei die notwendigen Personal- und Sachkosten finanziert, um die Kita-Gebühren gering zu halten.

Kita-Gebühren in München: Dachverband privater Träger kritisiert auch das neue System

Der Dachverband Bayerischer Träger von Kindertageseinrichtungen (DBTK) kritisierte das neue System bereits. Es sei davon auszugehen, dass damit die rechtlichen Beanstandungen nicht behoben werden. Auch vor diesem Hintergrund ergibt eine spätere Einführung des neuen Systems Sinn.