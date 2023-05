Was passiert, wenn man plötzlich zum Pflegefall wird? Experte klärt Münchner Mieter auf

Rechtstipps vom Profi

Vor dieser Vorstellung haben viele Menschen Angst: Was wird, wenn ich zum Pflegefall werde? Aus gesundheitlicher Sicht gibt es hier einige, auch gesetzliche Regelungen, die der Versorgung dienen.

München - „Wenn ein Mieter zum Pflegefall wird, kann er sich zu Hause pflegen lassen“, sagt Angela Lutz-Plank vom Münchner Mieterverein. „Eine besondere Genehmigung vom Vermieter braucht es dafür nicht.“ Das heißt, der Mieter kann ein Zimmer in seiner gemieteten Wohnung auch an die jeweilige Pflegeperson untervermieten. Dafür benötige er allerdings eine Genehmigung seines Vermieters.

Auf diese Genehmigung hat der Mieter aber einen Anspruch, da in einem solchen Fall ein „berechtigtes Interesse zur Untervermietung“ vorliegt, erklärt die Geschäftsführerin des Mietervereins. Der Mieter müsse in solchen Fällen also die Genehmigung beantragen, wenn der Vermieter sie aber nicht erteilt, kann der Mieter diese Genehmigung auch einklagen.

München: Mieter brauchen keine Genehmigung, um sich zu Hause pflegen zu lassen

Damit der Mieter auch mit Behinderungen und Einschränkungen weiter in seiner gemieteten Wohnung leben kann, habe der Mieter laut Gesetz gegenüber seinem Vermieter einen Anspruch auf Genehmigung zum Umbau der Mietwohnung, um diese barrierefrei zu gestalten - „zum Beispiel eine bodentiefe Dusche oder eine Rollstuhlrampe“, sagt Lutz-Plank.

Der Mieter könne aber nicht verlangen, dass der Vermieter die Arbeiten ausführen lässt oder dass er irgendwelche Kosten übernimmt. „Dieser barrierefreie Umbau beschränkt sich nicht nur auf die Wohnung, sondern kann auch das Treppenhaus mit einschließen, etwa durch den Einbau von Haltegriffen oder einem Treppenlift“, sagt Lutz-Plank. Der Vermieter dürfe diese Genehmigung nur verweigern, wenn ihm die jeweilige Maßnahme auch unter Würdigung der Mieterinteressen nicht zumutbar ist.

Miete in München: Vermieter muss barrierefreien Umbau der Wohnung genehmigen, aber nicht bezahlen

Wichtig: „Bei dieser Interessenabwägung kann auch das Interesse des Vermieters daran, dass die Arbeiten fachgerecht erledigt werden oder dass eine Haftpflichtversicherung durch den betroffenen Mieter abgeschlossen wird, berücksichtigt werden“, sagt Lutz-Plank. Der Vermieter habe allerdings bei Beendigung des Mietverhältnisses den Anspruch, dass der Umbau rückgängig gemacht wird. „Um diese Ansprüche des Vermieters abzusichern, kann sich der Mieter zu einer Sicherheit - etwa für die Rückbaukosten - verpflichten, die der Vermieter dann wie eine Kaution anlegen muss.“

Der Mieterverein kann den Schriftwechsel hinsichtlich der Genehmigung zum Umbau und die Vereinbarungen der Sicherheitsleistungen übernehmen und die betroffenen Mieter unterstützen, wenn der Vermieter keine Untervermietung an Pflegepersonal erlaubt.