Klima-Kleber mit mehreren Aktionen in München: Stadt erlässt mit sofortiger Wirkung Allgemeinverfügung

Von: Lucas Sauter Orengo

Anja Windl (l.), auch bekannt als „Klima-Shakira“ protestierte am Donnerstag mit der „Letzten Generation“ in München. © IMAGO/Sachelle Babbar

In München kommt es zuletzt wieder häufiger zu Blockaden der sogenannten „Letzten Generation“. Die Stadt hat jetzt eine Allgemeinverfügung erlassen.

München - Die Klima-Gruppe „Letzte Generation“ hat jüngst München zur Hochburg ihrer Proteste betitelt - und ihren Ankündigungen prompt Taten folgen lassen. Mehrere Aktionen wurden am Donnerstag (24.8) abgehalten, schon zuvor war München häufig zum Ziel der Aktivisten geworden. Jetzt hat die Stadt München eine sofort gültige Allgemeinverfügung erlassen, die das Kleben an vielen Orten verhindern soll.

Klima-Kleber: Stadt München verbietet Protest-Aktionen im Stadtgebiet

Darin heißt es: „Im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München sind Versammlungen unter freiem Himmel im Zusammenhang mit Klimaprotesten in Form von Straßenblockaden verboten.“ Voraussetzung des Verbots: Anzeige- und Mitteilungspflicht nach Art. 13 BayVersG werden nicht eingehalten. Die Verfügung gilt bis einschließlich 12. September 2023.

Als Grund nennt die Stadt München unter anderem die Gefährdung Dritter: „Leib und Leben Anderer werden zum einen dadurch in Gefahr gebracht, dass notwendige Blaulichteinsätze durch die ausgelösten Staus und umfangreichen Rückstaus in das umliegende Straßennetz behindert und verzögert werden,“ so der Text im offiziellen Schreiben.