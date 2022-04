M-net sucht den Umwelthelden

Umweltschutz braucht mutige Macher. © M-net

„Wäre das Internet ein Land, läge es weltweit beim CO 2 -Ausstoß nach den größten Industrieländern auf Platz 6.“

Deswegen ist es auch beim Internet wichtig, klimafreundliche Technologien wie Glasfaser zu nutzen. M-net ist der erste nach Scope 1 und 2 des Greenhouse Gas Protocols zertifizierte klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Als regionalem Unternehmen, das sich auf vielfältige Weise für die Heimat einsetzt, liegen M-net die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit sehr am Herzen. M-net möchte sich auch für andere Unternehmen einsetzen, die einen Beitrag zu einem nachhaltigen Leben und Wirtschaften in Bayern und einer klimafreundlicheren Welt leisten. Daher sucht M-net den Münchner „Umwelthelden“.

In München gibt es viele nachhaltige Start-Ups, die mit ihren Ideen und Produkten die Welt ein bisschen besser machen wollen. Um ihnen zu helfen, mehr Aufmerksamkeit auf den Umwelt- und Klimaschutz zu lenken, hat M-net die Münchner Start-Up-Szene genauer unter die Lupe genommen. Am Ende hat M-net vier Unternehmen ausgewählt, die das Zeug zum „Umwelthelden“ haben. Wer es jedoch am Ende wird, entscheiden die Besucherinnen und Besucher der Facebook- und Instagram Kanäle von M-net zwischen dem 14. und 19. April mit einem Voting.

Wer oder was sind die „Umwelthelden“?

„Relevo“ (Das Startup Relevo wurde im Frühjahr 2020 in München gegründet und bietet eine nachhaltige, pfandfreie Mehrweg-To-Go-Lösung an.)

Relevo © Relevo

„Turtlebox“ (Das Unternehmen Turtlebox hat es sich zur Aufgabe gemacht, den konventionellen Umzugsprozess grundlegend zu verändern.)

Turtlebox © Turtlebox

„Keepoala“ (Keepoala ist ein digitaler Begleiter, um Retouren beim Online-Shopping mittels Prämien zu vermeiden, u.a. für Lieblings-Online-Shops aus München.)

Keepoala © Keepoala

„Seifenbrause“ (Das Team von Seifenbrause entwickelt, produziert und vertreibt plastikfreie Naturkosmetik wie Duschgel und Handseifen in Pulverform zum Selbst anmischen.)

Seifenbrause © Seifenbrause

Auf den Social-Media-Kanälen und der Website von M-net finden sich kurze Vorstellungsvideos der vier Unternehmen. Das Voting findet vom 14. bis 19. April 2022 auf Facebook und Instagram statt. Alle Teilnehmer*innen haben die Chance auf ein Überraschungspaket des Unternehmens, für das man abgestimmt hat. Die Gewinner*innen werden per Los ermittelt.

Hier finden Sie mehr Informationen zum Projekt

Am 21. April wird der Gewinner des Votings und somit der M-net „Umweltheld“ gekürt. Mitmachen lohnt sich, denn jede Stimme zählt! #wirfürhier