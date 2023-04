Klitschko wendet sich mit Schreiben ausdrücklich an Münchner: „Ihre Solidarität hilft uns, stark zu bleiben“

Von: Lukas Schierlinger

Vitali Klitschko sendet warme Grüße in die Partnerstadt München. Er lobt die große Solidarität, die sich zu Zeiten des russischen Angriffs gezeigt habe.

München – Kiew und München betonen ihre enge Zusammenarbeit. Aus der ukrainischen Kapitale kommt großes Lob angesichts der solidarischen Haltung der Partnerstadt. Zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffs hatte eine Delegation, angeführt von Vizebürgermeisterin Hanna Starostenko, im Februar 2023 München besucht. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) hatten die Abordnung aus Kiew seinerzeit im Rathaus empfangen.

Im Oktober 2022 hatte die Landeshauptstadt eine Straße umbenannt, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu unterstreichen. Die „Kiewstraße“ im Stadtteil Ramersdorf-Perlach heißt nun „Kyivstraße“. Der Hintergrund: Die bisher für den Straßennamen verwendete, im Deutschen gängige Schreibweise ist aus dem Russischen abgeleitet. Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) sprach von einem bedeutsamen Signal: „Sprache prägt Bewusstsein. Und Sprache ist Heimat. Als Stadt München tun wir alles, was in unserer Macht steht, um den Menschen aus und in der Ukraine zu zeigen, dass wir helfen – und auf welcher Seite wir stehen.“

Partnerstadt München: Vitali Klitschko bedankt sich für „kontinuierliche Unterstützung der Ukraine“

In einem an OB Reiter adressierten Schreiben hat sich Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, der im Vorjahr eine bewegende Rede im Münchner Stadtrat gehalten hatte, jetzt für die Rückendeckung der vergangenen Monate bedankt. Nachfolgend Klitschkos Brief im Wortlaut:



„Im Namen der Stadt Kyiv und der ukrainischen Gesellschaft möchte ich mich bei Ihnen und allen Menschen in München herzlich bedanken für Ihre kontinuierliche Unterstützung der Ukraine und für die Hilfe für Kyiv. Die Menschen in Kyiv spüren Ihre Solidarität und Unterstützung für uns, es hilft uns stark zu bleiben in der Hoffnung auf eine friedliche Zukunft. Ich möchte den Wert der gegenwärtigen Häufigkeit von Kooperationsprojekten zwischen unseren Städten betonen. Ich bin zuversichtlich, dass sich dieser Trend zur Ausweitung unserer Zusammenarbeit in naher Zukunft fortsetzen wird, und schätze sehr die Hilfe Münchens, um Kyiv zu einem besseren Ort für seine Bürger zu machen.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich herzlich bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern bedanken für die Organisation des Besuchs unserer Delegation. Ich schätze sehr, dass Sie sich mit unserer Delegation getroffen und konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen unseren Städten in verschiedenen Bereichen gemacht haben.

Ich möchte Ihnen versichern, dass wir bereit sind, weiter daran zu arbeiten, die Beziehungen zwischen unseren Städten und Bürgern zu vertiefen. In dieser schwierigen Zeit für die Stadt Kyiv und die gesamte Ukraine schätzen wir Ihre unnachgiebige Unterstützung sehr, und weil die beispiellose Aggression gegen uns nicht aufhört, verlassen wir uns weiterhin auf Ihre weitere Hilfe, um eine friedliche Zukunft in der Ukraine aufzubauen.“