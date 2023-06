Knast-Chefin äußert sich zum Fall Schuhbeck: Star-Koch steht „harte Zeit“ bevor, wie einst Uli Hoeneß

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck (74) muss demnächst seine dreijährige Haftstrafe antreten, laut Vollstreckungsplan des Freistaats Bayern wird er in der JVA Landsberg einsitzen. Dort äußert sich jetzt die Knast-Chefin zum Fall.

München - Es ist entschieden: Alfons Schuhbeck (74) muss ins Gefängnis. Nachdem der Bundesgerichtshof die Revision des Starkochs vorige Woche abgewiesen hat, gibt es rechtlich keine Mittel mehr, mit denen der Star-Koch seinen Gefängnis-Aufenthalt grundsätzlich abwehren könnte.

München: Knast-Chefin äußert sich zum Fall von Alfons Schuhbeck

Drei Jahre und zwei Monate muss Schuhbeck hinter Gitter - er hatte mehr als zwei Millionen Euro an Steuern hinterzogen. Die Haft wird er mit größter Wahrscheinlichkeit in der JVA Landsberg am Lech absitzen. Dort äußert sich nun erstmals die Knastchefin. Auf die Frage unserer Redaktion, ob sie Schuhbeck als künftigen Insassen bestätige kann, sagt Regierungsdirektorin Monika Groß: „Zu Ihrer Anfrage kann ich Ihnen lediglich mitteilen, dass sich die örtliche und sachliche Zuständigkeit einer Justizvollzugsanstalt für die Inhaftierung eines Verurteilten nach dem Vollstreckungsplan für den Freistaat Bayern richtet. Die Einweisung eines Verurteilten in eine Justizvollzugsanstalt erfolgt durch die zuständige Vollstreckungsstaatsanwaltschaft auf der Grundlage dieses Vollstreckungsplans.“

Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mit anderen Worten: Das Gesetz sieht vor, dass Schuhbeck - wie alle Münchner Ersttäter - in die JVA Landsberg einrücken muss. Neue Häftlinge kommen dort nicht jeden Tag an, sondern zweimal pro Woche. Sie werden entweder per Schubbus aus der U-Haft gebracht (etwa aus Stadelheim) oder melden sich selbst zum Haftantritt - das wäre bei Schuhbeck der Fall.

Die ersten 14 Tage gelten als harte Zeit, wissen Justizexperten wie ehemalige Häftlinge: In der sogenannten Zugangsphase prüft die JVA den Häftling sprichwörtlich auf Herz und Nieren. Medizinische Checks stehen an, dazu prüfen Experten die Persönlichkeit der „Neuen“. Sie sind in den ersten 14 Tagen nicht alleine untergebracht, sondern in Zweibett- oder Vierbett-Zimmern. Erfahrene Beamte erstellen im Anschluss einen Vollzugsplan, der die Haftzeit und zum Beispiel auch den Arbeitseinsatz genau regelt - das kann bis zu drei Monate dauern.

Alfons Schuhbeck: Hinter Gitter steht ihm eine harte Zeit bevor - wie einst Uli Hoeneß

Im Knast gelten eigene Regeln - das musste auch Uli Hoeneß (71) im Jahr 2014 in seiner Haft erst lernen, den er wie Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung antreten musste . „Mich hat verwirrt, dass im Gefängnis meine Menschenkenntnis nicht mehr richtig funktionierte“, sagte er der Zeitung Die Zeit. Vermeintlich Vertraute fotografierten ihn unter der Dusche, wie Hoeneß preisgab - später freundete er sich mit einem Bandenchef an, der hinter Gittern großen Einfluss hatte. Hoeneß teilte die Hostie mit ihm - und war fortan „geschützt“, berichtete er.

Regierungsdirektorin Monika Groß leitet die JVA Landsberg © Sigi Jantz

Anders als Hoeneß polarisiert Schuhbeck nicht, sondern ist bei der breiten Masse beliebt - auch für seinen Humor. Im Knast könnte er durch seine Fähigkeit als Koch und Zugang zu Ölen und Gewürzen punkten. Laut Hoeneß sei das hinter Gittern sehr gefragt, weil kaum zu bekommen. Nur einmal im Monat dürfen Häftlinge nämlich Lebensmittel einkaufen. Sofern sie Geld dafür haben - das können sie sich durch die Arbeit im Knast verdienen. Rechtlich muss Schuhbeck aufgrund seines hohen Alters nicht mehr arbeiten, dennoch könnte sich der freiwillige Einsatz - etwa in der Anstaltsküche - für ihn sehr auszahlen.

