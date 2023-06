Kniescheiben mit Hammer zertrümmert: Polizei nimmt hochkriminellen Betrüger in Polen fest

Von: Nadja Hoffmann

Ermittlungserfolg bei der länderübergreifender Zusammenarbeit: Der Polizei in München und Polen ist ein großer Schlag gegen Schockanrufer gelungen. Sieben Personen wanderten hinter Gitter.

Sie machen Millionen mit Schockanrufen und bringen Senioren um ihr Erspartes: Schon Anfang des Monats wurde bekannt, dass der Polizei in München und Polen ein großen Schlag gegen hochkriminelle Telefonbetrüger gelungen ist. Wie berichtet, stellten die Ermittler in Posen ein Video ins Netz, das die Verhaftung eines der Betrüger in Polen zeigt. Nun legt das hiesige Präsidium nach und präsentiert Details zu dem Ermittlungserfolg der AG Phänomene. Demnach konnten zwei polnische Callcenter hochgenommen und zwei hochrangige Logistiker festgenommen werden. Allein einem 57-jährigen Polen werden 22 Betrugsfälle zugeschrieben, bei denen die Beute bei einer Million Euro liegt. Auch fünf Abholer wanderten zuletzt hinter Gitter. Darunter zwei Frauen, die in München geschnappt werden konnten.

Intensive Zusammenarbeit noch verstärkt

„Wir haben die intensive Zusammenarbeit mit Polen noch verstärkt“, erklärt AG-Chef Hans-Peter Chloupek. Und das mit großem Erfolg, wie die jüngsten Festnahmen zeigen. Dabei klickten auch bei einem Mann die Handschellen, den Désirée Schelshorn, Vize-Chefin der AG Phänomene, als extrem gewaltbereit beschreibt: Der Pole soll schon mal zum Hammer greifen und Kniescheiben zertrümmern, wenn jemand nicht spurt. Einen anderen, der ihm Geld geschuldet haben soll, ließ er kopfüber aus dem Fenster im vierten Stock baumeln, erzählt Schelshorn. Festhalten konnte er den Mann nicht…

Die fünf Abholer, die die Ermittler ebenfalls geschnappt haben, sind im Vergleich dazu kleine Fische. Teilweise stammen sie selbst aus den polnischen Großclans, die früher mit dem Enkeltrick abkassiert und sich jetzt auf Schockanrufe spezialisiert haben. Teilweise würden die Kleinkriminellen auch über spezielle Internet-Plattformen für die Botendienste in Deutschland rekrutiert. Die Abholerin, die der Polizei am 6. Juni in einem Münchner Hotel ins Netz ging, war eine 22-jährige Polin. Sie wurde in der Nacht zuvor insgesamt drei Mal zu einer Seniorin geschickt, die die Schock-anrufer über Stunden in der Mangel hatten. Die Beute dieser Nacht: 44 000 Euro.