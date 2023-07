„Komplette Katastrophe“: Fan-Ärger bei „Rolling Loud“-Festival in München

Von: Katarina Amtmann

Im August fand das „Rolling Loud“-Festival in Miami statt, auch in Rotterdam war das Event bereits zu Gast. Am Wochenende (7 bis 9. Juli) ist München an der Reihe (Archivbild). © IMAGO / ZUMA Wire

Zahlreiche Besucher kritiseren das „Rolling Loud“-Festival in München - das ärgert wiederum andere Fans, die die Kritik nicht nachvollziehen können.

München - Das „Rolling Loud“-Festival in München läuft. Der Startschuss fiel am Freitag, 7. Juli. Tausende Fans feiern ihre Musikstars noch bis Sonntag auf dem Messegelände Riem.

„Rolling Loud“-Festival in München: Steinewerfer sorgen für Schließung einer Bühne

Am ersten Konzerttag mussten die Auftritte auf einer der beiden Bühnen am Abend abgebrochen werden. Grund war, dass Zuschauer Steine auf Sicherheitsmitarbeiter geworfen hatten. Auf einem Video, das bei Tiktok hochgeladen wurde, ist sogar von neun verletzten Sicherheitsmitarbeitern die Rede.

„Konzept katastrophal“: Kritik am „Rolling Loud“-Festival in München

„Wieso wirft man Steine?“ fragt eine Frau in den Kommentaren des TikTok-Videos. „Weil das ganze Konzept da einfach katastrophal ist, die haben nix im Griff“, antwortet derjenige, der das Video geteilt hatte. „Alle sind so sauer, obwohl die Fans das Problem sind und nicht die Organisation, egal wie schlecht diese ist, man wirft nicht mit Steinen auf Menschen???“ findet jemand.

Auf Twitter gibt es ebenfalls Kritik: „Rolling Loud München so schlecht organisiert hahah“, schreibt jemand. „Ich seh heut morgen so Videos, wo die ganzen Leute einfach über diese Zäune weiter vorne zur Bühne gejumped sind und die Securitys haben die nichtmal geschafft abzuhalten“, antwortet eine Frau. Ob es diese Vorfälle gegeben hat, lässt sich jedoch nicht verifizieren. In den Sozialen Medien sind aktuell keine Videos davon zu sehen.

„Komplette Katastrophe“, „sehr schwach“: Fans kritisieren „Rolling Loud“-Festival in München

„Komplette Katastrophe alleine wieder aus der Crowd raus aufs Main Gelände zu kommen“, ist ebenfalls eine auf Twitter geäußerte Kritik. „Was ne drecks Orga“, kommentiert jemand einen Facebook-Beitrag des Festivals - ohne dabei aber ins Detail zu gehen. Ähnliche Kritik findet sich auch unter dem letzten Instagram-Beitrag des Festivals: „MÜÜÜÜÜLLL FESTIVAL MIT MÜLL ORGANISATION.“ Eine genaue Begründung lässt auch ein weiterer Kommentar offen: „Bisher schlechteste Veranstaltung. Sehr schwach.“

„Wie alle nur am rumheulen sind“: Fans genervt von Kritik an Festival

Die kritischen Kommentare kommen bei Einigen gar nicht gut an: „Wie alle nur am rumheulen sind. Steckt mal den Stock aus eurem Arsch und freut euch, dass die sowas hier ermöglichen“, schreibt jemand und ein weiterer fügt hinzu: „Digga, dieser hate unter JEDEM Post ist so ein upfuck (...) chillt euer Leben.“ (kam)

