Fulminante Comebacks und mehrtägige Helene-Fischer-Serie: Münchens Konzert-Highlights im Jahr 2023

Von: Bona Hyun

Teilen

Auch 2023 werden viele bekannte Stars in München auftreten. Wer alles dabei ist. © Thomas Frey/Ian West/Ebru Yildiz/dpa

Für 2023 sind tolle Konzerte angekündigt. Viele Stars gehen auf Tour und treten auch in München auf. Mit dabei sind Künstler aus aller Welt.

München – Auch 2023 werden Stars aus ganzer Welt in München auftreten. Viele Stars kommen ins Olympia-Stadion und werden für einen unvergesslichen Abend sorgen. Tz.de gibt einen Überblick, auf wen sich die Münchner 2023 freuen können. Es ist für jeden was dabei – von Rock über Pop bis hin zu Hip Hop.

Konzerte 2023: Harry Styles, Pink, Scorpions: Welche Stars nach München kommen

Erst im Juli 2022 begeisterte er seine Fans in einer ausverkauften Olympiahalle: Jetzt setzt Harry Styles seine erfolgreiche „Love On Tour“ fort und kehrt für zwei Open-Air-Konzerte nach München zurück. Fans können Harry Styles live am 17. und 18. Mai 2023 im Olympiastadion erleben. Als ehemaliger Mitglied der Boygroup „One Direction“ hat Styles sich als Solo-Künstler in der Welt des Pop einen großen Namen gemacht.

Comeback nach fünf Jahren: Depeche Mode hält für Tour auch in München

Nach einer fünfjährigen Pause kehrt Depeche Mode zurück auf die Konzertbühne. Bei der Tournee zu ihrem neuen Studioalbum „Memento Mori“ machen die britischen Pop-Legenden auch in München Halt: Am 20. Juni 2023 spielen sie beim Open Air im Olympiastadion. Allerdings tritt die Band erstmals ohne den verstorbenen Andy Fletcher auf. Tatsächlich hat Depeche Mode schon in München gespielt – allerdings ohne große Vorankündigung auf einem Geheim-Konzert vor 400 Menschen.

Die Fans dürfen sich auf die größten Hits und aktueller neuer Stücke freuen von Bruce Springsteen und seiner E-Street-Band freuen. Am 23. Juli 2023 treten die Künstler in München auf. Es ist bereits das sechste Open-Air des großen amerikanischen Rockstars und seiner legendären Begleitband unterm Zeltdach.

Rapper Macklemore heizt April 2023 die Stimmung in der Olympiahalle ordentlich an

Bei seinem Solo-Konzert präsentiert Macklemore alte Hits und frische Songs aus seinem neuen Album „Ben“. Am 24. April 2023 wird der US-Rapper im Olympiapark auftreten. Der Künstler widmet sich neben seiner Musik übrigens auch sozialen Projekten. Aufgrund seiner eigenen Vergangenheit und seines Kampfes mit Drogen nutzte er seine Popularität immer wieder, um das Bewusstsein für die Themen Sucht und Genesung zu schärfen.

Die internationale Musik-Szene hat The Weeknd schon längst erobert. Beim Open-Air-Konzert am 4. August im Olympiastadion können Fans zu Hits wie „Blinding Lights“ abgehen und mitsingen. Ticketpreise fangen laut eventim.de bei 54,40 Euro an und gehen hoch bis 150,65 Euro.

Konzerte 2023: Sarah Connor verzaubert Münchner mit ihrer Stimme vor Weihnachten

Rechtzeitig vor Weihnachten 2023 geht Sängerin Sarah Connor auf Tour – und beschert ihre Fans am 13. Dezember in der Olympiahalle. „Durch die Augen meiner Kinder kann ich noch immer an den Zauber glauben und wünsche mir an Heiligabend von ganzem Herzen Frieden für die Welt, in der sie leben“, zitieren verschiedene Medien die Sängerin. Seit mehr als 20 Jahren ist Sarah Connor eine der herausragenden deutschen Pop- und Soul-Interpretinnen.

Nach vier Jahren Pause dürfen die Fans Pink nun endlich wieder live erleben. Der US-Superstar wird am 5. und 6. Juli gleich an zwei Abenden das Olympiastadion rocken. „Ich bin so aufgeregt, zurück nach Europa zu kommen, um zu singen, zu weinen, zu schwitzen und neue Erinnerungen mit meinen Freunden zu schaffen. Es wird magisch!“, wird Pink von verschiedenen Medien zitiert.

AnnenMayKantereit dreht an zwei Abenden in München voll auf

Auch die Band AnnenMayKantereit ist wieder auf Tour unterwegs. In der Olympiahalle wird die deutsche Pop-Rockband an gleich zwei Abenden auftreten: Am 13. und 14. April 2023. Den Fans kündigte sie im Vorfeld bei ihren beiden Debüt-Auftritten „ein paar wunderbare Überraschungen“ an. Erst im September 2022 waren die drei Kölner Schulfreunde im Olympiapark aufgetreten, damals als einer der viel umjubelten Hauptacts bei der Premiere des Superbloom-Festivals.

Vergangenes Jahr musste die Tour der Scorpions pandemiebedingt ausfallen. Doch in diesem Sommer 2023 will die Band alle Konzerte nachholen. Die Band um die legendären Gründer und Frontmänner Klaus Meine und Rudolf Schenker werden am 5. Juni 2023 in der Olympiahalle ordentlich für Stimmung sorgen.

Schlager-Star Helene Fischer spielt gleich an sechs Abenden in München

Schlager-Fans aufgepasst: In Zusammenarbeit mit dem einzigartigen Cirque du Soleil geht Helene Fischer wieder auf Tour. Dabei bespielt sie von 26. September bis 1. Oktober an sechs aufeinanderfolgenden Abenden die Olympiahalle. Mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas.