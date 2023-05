Krankenkassen-Chaos: 8000 Anrufe täglich wegen Hacker-Angriff - Neue Infos von Siemens

Von: Andreas Beez

Teilen

Bei mehreren Krankenkassen herrscht derzeit nach einem Hackerangriff Chaos. Sie können die Anliegen ihrer Versicherten nur eingeschränkt bearbeiten. © Keystone /

Nach dem Hacker-Angriff auf eine Münchner IT-Firma kämpfen die Krankenkassen gegen das Chaos. Allein bei der Siemens BKK gehen täglich 8000 Anrufe ein.

Gute Nachricht für die Kunden der Siemens BKK: Ab Dienstag, 16. Mai, ist die Betriebskrankenkasse wieder per Mail erreichbar. „Wir können die Anliegen unserer Versicherten weitestgehend bearbeiten, an einigen Stellen kommt es noch zu Verzögerungen“, teilte Elke Ruppert von der Presseabteilung der Siemens BKK unserer Redaktion mit. „Bis Mitte der Woche werden wir auch über die bekannten Telefonnummern wieder erreichbar sein.“ Bis zu diesem Zeitpunkt können die Kunden Hotlines nutzen.

Die aktuellen Service-Hotline des Siemens Betriebskrankenkasse

Telefon-Hotline für SBK-Versicherte: 0800 0725 725 9500 Telefon-Hotline für Versicherte aus dem Ausland: +49 89 444 570 90 Telefon-Hotline für Leistungserbringer (z.B. Kliniken): 0800 0725 725 9300 Telefon-Hotline für Arbeitgeber 0800 0725 725 9999

Siemens BKK: „Sicherheit geht vor Geschwindigkeit“

„Wir bedauern zutiefst, dass wir unseren Versicherten nicht den gewohnten Service bieten können. Gleichzeitig können wir versichern, dass wir alles daran setzen, schnelle Lösungen für die Anliegen unserer Versicherten zu finden“, erklärt Ruppert. Derzeit fahre die Siemens BKK ihr IT-System Schritt für Schritt wieder hoch. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, wieder wie gewohnt für sie da zu sein. Beim Hochfahren der Systeme geht für uns aber Sicherheit vor Geschwindigkeit.“

Münchner IT-Firma Bitmarck gehackt

Hintergrund der Probleme ist ein Cyberangriff auf die Münchner IT-Firma bereits Ende April. Das Unternehmen, das unter anderem eine Dependance in München mit Sitz in der Putzbrunner Straße in Neuperlach betreibt, musste sein Münchner Rechenzentrum komplett vom Netz nehmen. Die Siemens BKK ist mit mehr als einer Million Versicherter Deutschlands größte Betriebskrankenkasse und zählt zu den größeren gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland. Die Polizei ermittelt derzeit, wer hinter dem Cyberangriff steckt. Bei der Siemens BKK hält man sich dazu bedeckt: „Wir können uns zu den laufenden Ermittlungen nicht äußern“, sagte Sprecherin Ruppert den Redaktionen von Münchner Merkur und tz.

Angegriffener Dienstleister arbeitet für mehrere Krankenkassen

Bitmarck arbeitet aber nicht nur für die Siemens BBK, sondern ist auch ein wichtiger Dienstleister für weitere Krankenversicherungen wie etwa die hkk, die Mobile BKK, die DAK, die KKH und weitere Unternehmen. In welchem Ausmaß die einzelnen Versicherungen betroffen sind, ist unklar. Die Cyberattacke ereignete sich bereits Ende April. Die Frühwarnsysteme hätten angeschlagen, teilte Bitmarck mit.

Hotline in 24 Stunden aufgebaut: 8000 Anrufe täglich allein bei der Siemens BKK

In der Zentrale der Siemens BKK auf der Schwanthalerhöhe in München kämpfen die Mitarbeiter seitdem das Chaos. „Aktuell verarbeiten wir rund 8000 Anrufe täglich. Diese Hotline hatten wir binnen 24 Stunden aufgebaut, nachdem unsere Systeme aus Sicherheitsgründen heruntergefahren wurden“, berichtet Sprecherin Elke Ruppert. „Über unsere Hotline sind wir bis zum Wiederanlaufen der bekannten Rufnummern für unsere Versicherten erreichbar.“ Die Telefonnummern finden Sie in der Tabelle innerhalb dieses Beitrags.

Kranken- und Pflegegeld kann ausgezahlt werden

Trotz des eingeschränkten Service sei die Siemens BKK in der Lage, Kranken- und Pflegegeld an Versicherten mit dringendem Bedarf auszuzahlen, so Ruppert.