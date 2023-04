Krebs-Drama um Lucienne (11): Verzweifelte Eltern hoffen auf Wunder – „Wir geben nicht auf!“

Von: Andreas Beez

Ein Kinderlachen, das Herzen öffnet: Lucienne (11) kämpft tapfer gegen ihre schwere Krebserkrankung. © privat

Lucienne (11) kämpft tapfer gegen einen Hirntumor. Die Eltern versuchen alles, um ihr Kind zu retten. Ein ganzer Ort steht hinter der Familie.

München – Im Ammergebirge, hoch über Schloss Neuschwanstein, steht die Fritz-Putz-Hütte. Sie ist eingebettet in ein Naturjuwel, nicht umsonst hat sich der Märchenkönig Ludwig II. in dem idyllischen Hochtal auf knapp 1200 Metern einst ein Jagdschloss bauen lassen.

Auch die Röhrichs lieben dieses Fleckerl Erde, einmal im Jahr verbringt die Familie aus Oberschleißheim (Landkreis München) hier traditionell mit Freunden einige gemeinsame Tage. Im vergangenen August stiefelte Papa Lars (47) allein mit seiner fünfköpfigen Rasselbande hinauf, Mama Katharina (38) blieb mit dem jüngsten Zwergerl zu Hause, ihre Tochter war damals erst ein Jahr alt. Niemand ahnte, dass sich der Alltag der ganzen Familie nach dem Ausflug in die Berge radikal ändern würde.

Krebs-Drama: Beim Spielen auf der Almwiese humpelte Lucienne plötzlich

Katharina und Lars Röhrich bitte um Hilfe bei der Behandlung ihrer schwer an Krebs erkrankten Tochter. © privat

Während die Kinder über die weiten Almwiesen tobten, ließ Lars Röhrich seine Tochter Lucienne (11) schnell nicht mehr aus den Augen. „Mir fiel auf, dass sie beim Spielen humpelte, irgendwie wirkten ihre Bewegungen seltsam.“ Der Vater bat seine Freunde auf der Hütte um Rat, darunter auch zwei Rettungssanitäter. Auch sie reagierten besorgt. „Wir fürchteten zunächst, dass Lucienne womöglich einen Schlaganfall erlitten haben könnte - oder vielleicht Borreliose hat“, erinnert sich der Vater. Borreliose ist eine Infektion mit Bakterien, die durch Zecken übertragen wird. Die Erkrankung kann das Gehirn angreifen.

Nach der Rückkehr von der Berghütte fuhr der Papa mit seiner Tochter sofort in die Klinik

„Mein Mann rief mich aufgeregt am Handy an. Er gab mir Bescheid, dass er die Bergferien abbricht und mit den Kindern nach Hause kommt“, erzählt Katharina. Daheim in Oberschleißheim lieferte Lars die Kinder ab und fuhr mit Lucienne sofort weiter in die Haunersche Kinderklinik nach München. „An der ersten Reaktion der Ärzte habe ich irgendwie schon gespürt, dass Sie etwas Schlimmeres befürchteten. Sie haben Lucienne stundenlang untersucht, unter anderem eine Magnetresonanztomografie ihres Gehirns gemacht.“

Die schockierende Diagnose Hirntumor kam noch am selben Abend

Noch am selben Abend erfuhr die Familie die Diagnose: Lucienne leidet an einem bösartigen, aggressiven Hirntumor. „Unser aller Welt brach zusammen“, erzählen Katharina und Lars. Erst im Nachhinein erinnerten sie sich nun an erste Symptome, die sie in den vorangegangenen Wochen nicht als Alarmsignale gedeutet hatten. „Beim Radlfahren hat Lucienne manchmal nicht ordentlich gebremst“, erzählt Lars. „Aber wer denkt da schon an einen Tumor im Gehirn. Ich habe Lucienne auch noch geschimpft. Sie konnte gar nichts dafür.“

Strahlentherapie und Chemotherapie können den Tumor nicht in Schach halten

Ihre elfjährige Tochter wurde ins LMU Klinikum nach Großhadern verlegt. Dort entnahmen die Spezialisten eine Gewebeprobe des Tumors – in der Fachsprache Biopsie genannt – und versuchten, den Krebs mit einer Strahlentherapie zu bekämpfen. Doch es gelang auch mit neuester Technik einer Uniklinik nicht, den Tumor wirklich in Schach zu halten. Auch eine Chemotherapie kann offenbar nur wenig gegen den extrem aggressiven Tumor ausrichten. „Letztlich haben uns Ärzte klar zu verstehen gegeben, dass es für unsere Lucienne keine Heilungschance gibt“, berichten die Eltern.

Luciennes Eltern setzen jetzt auf alternative Heilmethoden

Trotzdem versuchen Katharina und Lars Röhrich weiterhin alles, um ihr Kind zu retten: „Wir geben nicht auf!“ Katharina und Lars haben weitere Schulmediziner zu Rate gezogen und setzen jetzt auf alternative Heilmethoden. Sie lesen nächtelang Studien zu möglichen Therapieansätzen, reisen zu Beratungsterminen in ganz Deutschland. Die beiden wissen um den Ernst der Lage. Aber sie klammern sich auch an die Hoffnung auf ein medizinisches Wunder – eines, das die Schulmedizin nicht vollbringen kann.

„Solange es auch nur den kleinsten Lichtblick gibt, werden wir alles tun“

„Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass Lucienne wieder gesund wird“, sagen die verzweifelten Eltern. Die alternativen Heilmethoden empfinden sie als Lichtblick. „Und solange es auch nur den kleinsten Lichtblick irgendwo geben wird, werden wir alles tun, um diese Chance zu ergreifen“, sagen Lars und Katharina verzweifelt.

Lucienne braucht rund um die Uhr Betreuung

Momentan ist Lucienne zu Hause bei ihrer Familie in Oberschleißheim. „Ihr Zustand ist einigermaßen stabil. Aber sie braucht rund um die Uhr Betreuung“, erzählen die Eltern. Das ist eine Herausforderung für die ganze Familie. Lars und Katharina können ihre Jobs derzeit nur eingeschränkt ausüben. Ihre Ersparnisse sind längst aufgebraucht, jeder verfügbare Euro wird in Luciennes Behandlung investiert. „Wir müssen die alternativen Therapien selbst bezahlen. Sie sind sehr teuer.“

Große Anteilnahme und Solidarität in Oberschleißheim, dem Wohnort der Familie

In Oberschleißheim ist die Anteilnahme am Schicksal der achtköpfigen Familie gewaltig, bereits seit einigen Wochen rollt eine Welle der Solidarität durch den Wohnort der Röhrichs. Der Kindergarten, die Feuerwehr, Freunde, Nachbarn und Bekannte haben diverse Benefizaktionen auf die Beine gestellt, um irgendwie zu helfen. Auf einem Spendenkonto über die Internetplattform Gofundme sind bislang bereits mehr als 40.000 Euro eingegangen.

Es ist uns eine Herzensangelegenheit, der ganzen Familie Rückhalt zu geben. Wir lassen sie in dieser schwierigen Situation nicht alleine.“

Doch auch diese Summe reicht nicht aus, um Luciennes Behandlung fortsetzen zu können. In einem Elternbrief bittet die Leiterin des katholischen Kindergartens Maria Patrona Bavariae, Brigitta Thalmeier, um weitere Unterstützung für die Familie. Man kennt sich in Oberschleißheim, die Röhrichs sind beliebt, die Kinder in Vereinen aktiv. „Es ist uns allen eine Herzensangelegenheit, der ganzen Familie etwas Gutes zu tun, ihr jetzt Rückhalt zu geben“, sagte Thalmeier unserer Redaktion. „Wir lassen sie in dieser schwierigen Situation nicht alleine.“

Katharina und Lars Röhrich sind gerührt: „Das macht uns Mut und gibt uns Kraft“

Katharina und Lars Röhrich sind dankbar und gerührt. „Natürlich kann uns niemand die furchtbare Angst um Lucienne und den Schmerz nehmen. Aber dass uns so viele liebe Menschen helfen, macht uns Mut und gibt uns die Kraft, gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen. Wir werden weiter kämpfen.“

Pfarrer Ulrich Kampe: „Für Eltern ist es entscheidend, alles Menschenmögliche für ihr Kind zu tun“

Pfarrer Ulrich Kampe ruft ganz Oberschleißheim auf, Lucienne und ihre Familie nicht alleine zu lassen: „Sie brauchen jetzt und in Zukunft den Rückhalt von uns allen.“ © Achim Schmidt

Wie wichtig die Unterstützung für die Familie ist, weiß auch Pfarrer Ulrich Kampe, dessen Schwester ebenfalls an einem unheilbaren Hirntumor litt. „Für Eltern ist es in einer so extrem belastenden Situation entscheidend, dass sie alles Menschenmögliche für ihr Kind tun und nichts – aber auch wirklich gar nichts – unversucht lassen. Sie wollen dem Wunder einen Weg bereiten. Wir sollten sie auf ihrem Weg begleiten, ihnen mit Worten und Taten beistehen. Lucienne und ihre Familie brauchen jetzt und in Zukunft den Rückhalt von uns allen, um diese dramatische Situation gemeinsam durchzustehen.“

Hier können Sie für Lucienne und ihre Familie spenden Spendenprojekt „Familien in Not“ Münchner Bank eG IBAN: DE56 7019 0000 0005 7401 85 BIC: GENODEF1M01 Stichwort: Lucienne Der Link zu Gofundme

Wer die Familie Röhrich unterstützten möchte, der kann über die Internetplattform Gofundme oder direkt auf das Konto der Familie spenden (siehe Infobox). Lars und Katharina versichern, dass jeder Cent in Luciennes Therapie investiert wird. Sollte nach Abschluss der Behandlung Geld übrig sein, wollen die Röhrichs den kompletten Betrag für medizinische Zwecke bzw. andere kranke Kinder zur Verfügung stellen: „Darauf geben wir unser Wort.“

