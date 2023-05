Kita-Krise: Tausende Plätze fehlen in München - „System kurz vor dem Kollaps“

Von: Andreas Thieme

Pädagogische Berufe, wie etwa Kindergärtnerin, sind perfekt für extrovertierte Menschen. © Michael Gstettenbauer/Imago

In München fehlen dramatisch viele Kita-Plätze, dazu kommen heftige Personal-Probleme in den Einrichtungen. Viele Eltern stehen vor Herausforderungen, die kaum zu bewältigen sind. Jetzt schlägt sogar das Bundesfamilienministerium Alarm.

München - Der Mangel an Kita-Plätzen ist schlimmer als gedacht. Das zeigen nun neue Deutschlandzahlen: So haben Behördenberechnungen zufolge zuletzt 378 000 Plätze in Kindertagesstätten gefehlt. Das geht aus einer Antwort des Familienministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Demnach fehlten 2021 - das sind die jüngsten verfügbaren Daten - in der Altersklasse ein bis drei Jahre 291 000 Plätze. In der Altersklasse zwischen drei und sechs Jahren sind es 87 000 Plätze.

Auch in München ist die Lage prekär: Wie berichtet, fehlen auch hier tausende Kita-Plätze - zur genauen Anzahl hält sich die Stadt bedeckt, denn das aktuelle Vergabeverfahren läuft noch bis Sommer. 13 000 Kita-Plätze seien bereits zugesagt worden, versichert die Stadt. Dazu kommt: Es fehlt massiv Personal. 2021 war jede zehnte Stelle in Münchner Kitas unbesetzt, dieses Problem ist bis heute nicht gelöst. Die Folge: Jede vierte Betreuungseinrichtung in der Stadt kann nicht so viele Kinder aufnehmen, wie sie Plätze hat.

München: 13000 Kita-Plätze wurden bereits zugesagt - doch etliche Eltern warten noch

„Trotz des massiven Kita-Ausbaus in den vergangenen Jahren finden noch immer zu viele Eltern keinen Platz für ihre Kinder“, kritisiert beispielsweise die Bertelsmann-Stiftung. Und das, obwohl seit fast zehn Jahren ein Rechtsanspruch für jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr auf Betreuung in einer Kindertagesstätte besteht.

Nach Berechnungen der Linken betragen die Kosten für Kitas mittlerweile jährlich knapp 50 Milliarden Euro. Der Bund trage davon etwa 2,8 Milliarden Euro, den Rest schultern Länder und Kommunen. „Das im Koalitionsvertrag angekündigte Investitionsprogramm für Kitas gibt es bis heute nicht“, kritisiert Heidi Reichinnek, Sprecherin für Kinder- und Jugendpolitik der Linken im Bundestag. Vielmehr stehe „das chronisch unterfinanzierte Kitasystem kurz vor dem Kollaps“.