Hitzetage nehmen weiter zu: Bekommt München jetzt neue „Kühlorte“?

Von: Lukas Schierlinger

München müsse sich auf viele kommende Hitzetage vorbereiten. Das geben Mitglieder einer Stadtratsfraktion OB Reiter mit auf den Weg.

München – Ganz schön heiß war es an vielen Tagen dieses Sommers. Ende Juni wurde für München gar eine amtliche Hitzewarnung ausgegeben. Mit „starker Wärmebelastung“ müsse gerechnet werden, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) seinerzeit, „insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München mit zusätzlicher Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung“. In den kommenden Jahren dürfte die Zahl der Hitzetage an der Isar weiter zunehmen, wenn man der Prognose einer Expertin Glauben schenkt.

Darauf zielt auch die Anfrage der Stadtratsfraktion von Die Linke/Die Partei ab. „Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen des Hitzeschutzkonzeptes eine Darstellung der frei zugänglichen und konsumfreien kühlen Orte in München zu erstellen“, formulieren die Initiatoren Marie Burneleit (Die Partei) und Stefan Jagel (Die Linke) in ihrer offiziell vorgetragenen Bitte an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Zudem sei es nötig, neue Hitzeschutzräume mit Trinkwasserzugang und Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen.

Hitze in München: „Gerade urbane Räume deutlich stärker betroffen“

Zur Begründung schreiben die Stadtratsmitglieder: „Besonders vulnerable Gruppen sind von den klimatischen Veränderungen des Klimawandels betroffen. Gerade urbane Räume sind deutlich stärker von Erhitzung betroffen.“ Hitze kann vor allem bei alten und kranken Menschen bestimmte Symptome auslösen. Wie man sich am besten verhalten sollte und welche Sofortmaßnahmen im Fall der Fälle helfen können, hat im Jahr 2023 auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek noch einmal beleuchtet. Aktuell geht es in München wettertechnisch etwas ruhiger zu. In der letzten Juli-Woche erwartet die Landeshauptstadt gar ein heftiger Temperatursturz.

Am Montag (24. Juli) haben die Stadtratsmitglieder sich mit einem weiteren Antrag an den Oberbürgermeister gewandt. Unter dem Titel „Hitzeschutzkonzept für wohnungslose Münchner“ fordern die Unterzeichner unter anderem dazu auf, die Versorgung Wohnungsloser mit Hitzeschutz-Produkten auszubauen.